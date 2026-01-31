La nueva jefa de misión de EE.UU. llegó a Venezuela para consolidar el relanzamiento de la relación con el chavismo

CARACAS. – La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela llegó este sábado a Caracas, en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, tras la caída de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas especiales norteamericanas.

La embajadora Laura Dogu encabezará la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios. Fue embajadora en Honduras, Nicaragua, y subjefa de misión en México.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez heredó el poder de Maduro e inmediatamente dio un vuelco a la histórica relación hostil con Washington: cedió control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, y el viernes anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, mejor conocido como un centro de torturas del régimen.

Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que Estados Unidos desconoció su primera reelección en 2018 y apoyó un fracasado gobierno paralelo encabezado por el legislador Juan Guaidó. Washington tampoco reconoció la segunda reelección en 2024, que la oposición, liderada por la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, denunció como un “robo”.

Trump volvió a la Casa Blanca y emprendió una cruzada contra el líder chavista que comenzó con un despliegue naval en el Caribe y culminó con su captura y traslado a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida.

Cambio de discurso

Rodríguez cambió el discurso “antiimperialista” de su antecesor al heredar el poder bajo presión de Washington, ante la advertencia del secretario de Estado, Marco Rubio, de que podría seguir el mismo destino. La nueva relación en general ha sido buena. Rodríguez habla seguido con Rubio y Trump, que la ha calificado de “formidable”.

La presidenta impulsó esta semana una reforma petrolera que abre la industria a la inversión privada, con el objetivo de atraer capital estadounidense, y avanza con Trump para reanudar los vuelos comerciales entre ambos países, suspendidos igualmente en 2019.

Rubio dijo el miércoles que esperaba restablecer pronto la relación con Caracas. Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.

El viraje hacia Washington alcanzó su mejor momento con el anuncio de la amnistía general que abarca los 27 años del chavismo en el poder. “Pido en nombre de los venezolanos que no se impongan la venganza, la revancha ni el odio”, dijo en un discurso ante la Corte Suprema.

Venezuela suma más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos en el Helicoide, sede de los servicios de inteligencia que ha sido denunciada como centro de torturas por la oposición y activistas de derechos humanos. Rodríguez ordenó convertirlo en un “centro social, deportivo, cultural y comercial”.

“¡Libertad, libertad, libertad!”, gritaron familiares de los presos políticos apostados a las afueras de este centro de reclusión en Caracas.

“Es una noticia fabulosa, tengo mi corazón gozante”, dijo Shirley Rincón, de 55 años, que tiene tres familiares en los calabozos de la Policía conocidos como Zona 7. Y dijo esperar la “liberación inmediata” de todos los presos.

La Plataforma Democrática Unida (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, pidió que la ley de amnistía garantice también el “retorno seguro de los líderes exiliados”, y “la plena restitución de los derechos políticos a los partidos disueltos o despojados de sus liderazgos históricos”.

En un mensaje publicado en X, el grupo definió la medida como necesaria para garantizar “el restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución” y “el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información”.

Para la coalición, la ley debería servir para “sanar las heridas del conflicto político” y promover la justicia y la convivencia. Según la oposición, estos objetivos son esenciales para iniciar un proceso de restablecimiento de los derechos humanos, civiles, sociales y políticos y la “refundación de las instituciones del país”.

