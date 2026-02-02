Delcy Rodríguez recibió a la enviada de EE.UU. y abrió una etapa de diálogo formal

CARACAS.– La escena, impensada hasta hace apenas semanas, ocurrió este lunes en el Palacio de Miraflores. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, recibió a Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas. La foto no fue una más: marcó el gesto más concreto desde la ruptura de relaciones en 2019.

El ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, confirmó que el encuentro formó parte de una agenda de trabajo binacional para discutir “temas de interés común”. En la reunión también estuvieron el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el canciller Yván Gil. Según el comunicado oficial, ambas delegaciones acordaron trazar una “hoja de ruta” basada en el diálogo diplomático y el respeto al derecho internacional.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, habla junto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en Caracas, Venezuela, Ariana Cubillos - AP

Dogu había llegado al país el sábado. Apenas aterrizó en Caracas, mantuvo un primer contacto con Gil y dejó en claro la intención de su equipo de empezar a trabajar de inmediato. Con experiencia previa en Nicaragua y Honduras, Dogu hoy cumple funciones como encargada de negocios en una embajada que permaneció cerrada durante siete años.

El acercamiento se produce en medio de un vuelco político abrupto. El 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro, un hecho que abrió la puerta a la juramentación de Rodríguez como mandataria interina y a un giro profundo en el vínculo con Washington. Desde entonces, el presidente Donald Trump mantiene comunicaciones frecuentes con la dirigente venezolana, a quien describió como “formidable”, y aseguró que la relación avanza “por buen camino”.

Un mural a favor de Delcy Rodríguez PEDRO MATTEY - AFP

En ese marco, Rodríguez anunció una propuesta de ley de amnistía general como señal de distensión. El proyecto contempla la liberación de cientos de presos políticos y abarca causas abiertas desde 1999, con excepción de condenas por homicidio o narcotráfico. La presidenta encargada pidió a la Asamblea Nacional, presidida por su hermano Jorge Rodríguez, acelerar su tratamiento.

Otro gesto simbólico fue el anuncio del cierre del centro de detención El Helicoide, durante años denunciado por abusos. El gobierno adelantó que el edificio será reconvertido en un complejo deportivo y social.

Delcy Rodríguez durante la ceremonia donde anunció la ley de amnistía Ariana Cubillos� - AP�

En el plano económico, la reunión en Miraflores también sirvió para ratificar acuerdos vinculados al sector energético. Caracas y Washington pactaron exportaciones de crudo por hasta 2000 millones de dólares. El entendimiento es consecuencia de una reforma en la Ley de Hidrocarburos, que habilita mayor inversión extranjera y reconoce el arbitraje internacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, supervisó esas negociaciones.

Desde la oposición, el clima también empezó a moverse. María Corina Machado manifestó que estaría dispuesta a reunirse con Rodríguez si el diálogo permite definir un cronograma de transición democrática. La dirigente, galardonada con la medalla del Nobel de la Paz, sigue el proceso desde el exterior.

Delcy Rodríguez (i), participando en un acto en Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui, Venezuela [e]Presidency of Venezuela� - XinHua�

La presión internacional, mientras tanto, no se detiene. El gobierno argentino confirmó la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, detenido durante la administración anterior, y reclamó la excarcelación de otros ciudadanos que continúan presos.

Pese a los gestos, el escenario dista de estar cerrado. Organizaciones como Foro Penal sostienen que aún quedan cerca de 700 presos políticos en el país. Aun así, el encuentro entre Rodríguez y Dogu instaló la sensación de que Venezuela atraviesa una etapa distinta: menos confrontación, más diálogo, y la posibilidad —todavía frágil— de una transición política de fondo.

Agencias Reuters y AFP