Videos: así fue el choque de trenes en España

Un accidente ferroviario de gran magnitud ocurrió este 18 de enero en localidad de Adamuz, en Córdoba, al sur de España y dejó 43 muertos y un centenar de heridos tras el choque entre dos trenes de alta velocidad de las empresas Iryo y Renfe. El siniestro se produjo luego de que el primer tren descarrilara e impactara contra la unidad que circulaba en sentido opuesto. El hecho paralizó la actividad en el tramo Málaga-Madrid y obligó al despliegue de equipos de emergencia para asistir a los 504 pasajeros involucrados en la colisión.

¿Cómo se produjo la colisión en Adamuz?

El tren 6189 de la operadora privada Iryo partió de la estación de Málaga a las 18.40 con destino a Puerta de Atocha. La marcha transcurrió con normalidad hasta el paso por la localidad de Adamuz, cuando los tres últimos vagones de la formación perdieron estabilidad y salieron de los rieles en los desvíos de entrada de la vía 1 e invadieron la vía contigua a gran velocidad.

Por el carril adyacente circulaba el tren Alvia 2384 de la empresa estatal Renfe en sentido inverso, rumbo a Huelva. La invasión por parte de los vagones descarrilados causó un impacto directo contra esta unidad y la fuerza del golpe precipitó a dos vagones del Alvia por un terraplén de cuatro metros de altura.

Así quedaron los trenes tras el choque fatal en España

El saldo de víctimas y la respuesta oficial

Las consecuencias del choque resultaron devastadoras. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de 43 personas. El maquinista del tren Alvia, quien recibió el impacto frontal, figura entre las víctimas fatales. Los equipos de rescate asistieron a una centena de heridos y reportaron que 30 de ellos presentan cuadros de gravedad. En la unidad de Iryo viajaban 317 pasajeros y en la de Renfe se trasladaban 187 personas.

La investigación y las hipótesis del siniestro

Óscar Puente, ministro de Transporte de España, calificó el hecho como “tremendamente extraño” y destacó que el accidente ocurrió en una recta y sobre una infraestructura ferroviaria renovada en mayo de 2025, una inversión que ascendió a unos 700 millones de euros. También resaltó la condición del material rodante y afirmó que el tren de alta velocidad involucrado es “prácticamente nuevo”, con una antigüedad inferior a cuatro años.

Óscar Puente, ministro de Transporte, calificó el accidente como un hecho “tremendamente extraño” (X: @oscar_puente_)

El titular de la cartera de Transporte evitó establecer una hipótesis definitiva y sostuvo que cualquier señalamiento prematuro constituiría “pura especulación”. Una comisión especializada asumió la tarea de investigar los motivos exactos del siniestro. Jorge Trigueros, ingeniero consultado por la Televisión Española, analizó las características del descarrilamiento e indicó como posibilidad concreta que el incidente en los últimos coches responda a un problema mecánico localizado en las ruedas.

Especificaciones técnicas de las formaciones

Las unidades siniestradas corresponden al segmento de alta velocidad del sistema ferroviario español. Los trenes del consorcio Iryo realizan diversas rutas internacionales y alcanzan velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. El servicio específico entre Málaga y Madrid cuenta con cinco frecuencias diarias y completa el trayecto en 2 horas y 44 minutos.

Uno de los trenes Alvia de alta velocidad de Renfe

El tren Alvia de Renfe posee características diferentes, ya que esta formación desarrolla una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. El servicio une la estación Puerta de Atocha con la ciudad de Huelva y cubre una distancia de 600 kilómetros en un tiempo promedio de 4 horas y media.

