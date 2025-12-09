Trump volvió a criticar a Europa, lanzó una advertencia sobre Maduro y habló de Milei: “Estaba perdiendo, yo lo respaldé y ganó”

NUEVA YORK.– En una entrevista explosiva con el medio estadounidense Politico, el presidente Donald Trump volvió a desafiar a sus aliados históricos, dictó su propia lectura de la guerra en Ucrania y dejó abierta la puerta a acciones militares en Venezuela y otros países latinoamericanos. Además, reivindicó su influencia global, citó a Javier Milei y las elecciones legislativas en la Argentina como ejemplo de su “respaldo ganador” y reiteró que la OTAN solo funciona cuando él la controla.

El mandatario norteamericano calificó a Europa como un conjunto de países “en declive” dirigidos por líderes “débiles”, en una conversación en la que volvió a cuestionar a los aliados históricos de Washington por su incapacidad para frenar la migración y terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. También anticipó que no dudaría en apoyar a dirigentes europeos que compartan su propia visión del futuro del continente.

Trump en la entrevista con Politico Fuente: X

Estas declaraciones, dirigidas de forma indirecta pero contundente a las principales capitales europeas, constituyen hasta ahora su crítica más agresiva hacia las democracias occidentales, y profundizan el riesgo de una ruptura con naciones como Francia y Alemania, cuyas relaciones con la administración Trump ya atraviesan una etapa de fuerte tensión.

El diálogo exhibe la visión del mandatario sobre un orden internacional en colapso y su autoatribuido rol como arquitecto de la estabilidad global.

El caso Milei

En un pasaje en el que buscó demostrar su capacidad para moldear resultados electorales, Trump mencionó al presidente argentino Javier Milei.

“Estaba perdiendo, yo lo respaldé y ganó por un margen enorme”, afirmó, ubicándolo junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, como líderes alineados con su visión de “resistencia” a las élites políticas tradicionales.

Su referencia a Milei se enmarca en un mensaje estratégico: Trump busca presentarse como figura clave para el avance global de una nueva derecha, incluso fuera de Europa o Estados Unidos.

Donald Trump habló de su apoyo a Javier Milei en las elecciones

A pesar de la turbulencia política interna y de las críticas por su diagnóstico económico, Trump se describió en la entrevista como un referente internacional indispensable. “He resuelto muchas guerras. Esta, de hecho, habría sido la más fácil”, aseguró sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Entre ataques al expresidente Joe Biden, cuestionamientos a Zelensky, advertencias a Europa y amenazas veladas contra Venezuela, la entrevista cristalizó la narrativa que Trump impulsa en su regreso al poder: un mundo dividido entre líderes fuertes y débiles, donde él se coloca como la única figura capaz de restaurar un orden global que, según su visión, se desmorona.

“Rusia tiene la ventaja”

El presidente estadounidense subrayó que Rusia tiene “ventaja” en la guerra en Ucrania y sostuvo una posición negociadora más fuerte a raíz de sus capacidades y su posición sobre el terreno, en medio de los contactos para intentar sacar adelante un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada hace ya casi cuatro años.

Trump descartó cualquier ambigüedad sobre el equilibrio militar en la guerra. “No puede haber duda: la posición más fuerte la tiene Rusia. Es un país mucho más grande”, dijo, al argumentar que Ucrania “está perdiendo territorio” y que “en algún punto el tamaño importa”.

Asimismo, matizó las recientes declaraciones de su hijo, Donald Trump Jr., en las que afirmó que podía abandonar sus esfuerzos de negociación.

“No es correcto, pero no es exactamente incorrecto. Si ellos [los ucranianos] no leen los acuerdos, los acuerdos potenciales, no es fácil con Rusia, ya que Rusia tiene la ventaja”, argumentó.

Trump aseguró haber enviado a Kiev un nuevo borrador de un posible acuerdo de paz, aunque criticó que el presidente Volodimir Zelensky aún no lo haya leído. “Sería bueno que lo leyera. Mucha gente está muriendo”.

Trump insistió en que la guerra no habría comenzado “si él hubiera sido presidente” y que la falta de negociaciones obedece, en parte, al antagonismo personal entre los líderes: “Putin y Zelensky se odian”.

Trump también puso en duda la legitimidad democrática de Ucrania, al afirmar que el país “hace mucho que no celebra elecciones” y que “hablan de democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia”. Por lo que sostuvo que es “un momento importante” para que los ucranianos voten y acusó al gobierno de usar la guerra como excusa para postergar los comicios.

“El pueblo ucraniano debería tener esa opción —dijo—. Quizás Zelensky ganaría, no sé quién ganaría. Pero hace mucho que no hay elecciones”, sentenció.

Las elecciones en Ucrania deberían haberse celebrado el año pasado, pero no tienen lugar por la ley marcial que rige en función de la guerra.

Migración, OTAN y liderazgo “débil”

Una parte central de la entrevista estuvo dedicada a su áspera visión de Europa. Trump calificó al continente como un conjunto de países decadentes, gobernados por líderes paralizados por sus políticas migratorias. “Europa no sabe qué hacer”, afirmó, denunciando que ciudades como Londres y París “ya no son viables” por la presencia de migrantes de Medio Oriente y África.

Acusó a los gobiernos europeos de permitir ingresos masivos sin control y utilizó su propia política migratoria como contraste: “No tenemos gente cruzando nuestras fronteras ahora. Cero. Siete meses”.

El mandatario defendió su nueva Estrategia de Seguridad Nacional –que las capitales europeas consideran una intromisión directa por sus críticas sobre el Viejo Continente– y adelantó que seguirá apoyando a futuros candidatos europeos que compartan su línea ideológica.

“He respaldado a gente que a muchos europeos no les gusta, como Orban”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, al margen de una cumbre de la OTAN en La Haya, en junio -� - Ukrainan Presidency�

En cuanto a la OTAN, Trump reivindicó su ascendencia personal dentro de la alianza: “La OTAN me llama ‘papito’”, aseguró, en referencia a una escena que se viralizó junto al secretario general de la alianza, Mark Rutte, y sostuvo que solo él puede contener a líderes complejos como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Siempre que tienen un problema con Erdogan me piden que llame… y yo lo arreglo”, afirmó. Sobre la eventual adhesión de Ucrania, recordó que “mucho antes de Putin había un entendimiento de que no ingresaría”.

“Maduro tiene los días contados”

El capítulo latinoamericano ocupó un tramo sustancial de la conversación. Trump volvió a subir el tono con respecto a Venezuela y y amenazó firmemente a Nicolás Maduro que –según él– tiene “los días contados”.

El mandatario dejó abierta la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a Venezuela, en medio de la escalada de operaciones antidrogas en el Caribe. “No quiero descartar nada”, dijo, y advirtió que los ataques que hoy se ejecutan en el mar “pronto se llevarán a cabo también por tierra”.

En esta entrevista con @politico el presidente Trump reitera que los días de Maduro están “contados”. La última vez que lo había dicho fue con @60Minutes el 2 de noviembre. pic.twitter.com/kFsIZldej6 — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) December 9, 2025

Trump aprovechó para elogiar a la parte “próspera” de la inmigración de Venezuela, que votó por él mayoritariamente. A su vez, acusó al régimen de Nicolás Maduro de enviar “prisioneros, psiquiátricos y narcotraficantes” a Estados Unidos.

“Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora”, afirmó sobre el expresidente demócrata.

Trump advierte a Maduro de que tiene "los días contados" en Venezuela NICHOLAS KAMM� - AFP/Venezuelan Presidency�

Trump extendió su doctrina de fuerza a México y Colombia, países sobre los que dijo estar dispuesto a aplicar ataques contra objetivos vinculados al narcotráfico: “Claro que lo haría”.

También defendió su indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, al sostener que “personas muy buenas” lo habían convencido de que había sido víctima de una persecución política.

Agencias ANSA, Reuters y DPA