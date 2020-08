El "rey del pop" pasó por la Argentina en 1993. Héctor Cavallero, uno de los productores que gestionó su show, relató una anécdota desopilante Fuente: Archivo

Un día como hoy, pero hace 62 años, nació Michael Jackson. El cantante se convirtió en una estrella musical y referente del pop, y su enorme fama lo llevó a recorrer el mundo. En una emblemática visita a la Argentina, hace más de 25 años, ocurrieron algunas situaciones desopilantes que salieron a la luz.

Durante la gira Dangerous World Tour, en los años 90, varios productores intentaron coordinar el show en nuestro país. Finalmente, el espectáculo quedó en manos de Daniel Grinbank y Héctor Cavallero y se realizó en el 1993 en el estadio Monumental.

El recital se vivía con mucha expectativa y estaba previsto para los primeros días de octubre. Sin embargo, el "rey del pop" decidió venir a la Argentina alrededor de una semana antes de lo esperado.

Al parecer, el cantante estaba aburrido en sus vacaciones en Suiza y, por eso, adelantó el viaje. Se hospedó en el hotel Four Seasons y, durante su estadía, se divirtió a su manera: según cuentan, tocaba el arpa en el primer piso del hotel y llegó a pedir que cerraran un parque de diversiones solo para él.

Hace tiempo, entrevistado por Fernando Bravo en su ciclo radial Bravo Continental,Héctor Cavallero recordó una anécdota memorable de esos días: Michael Jackson decidió pasear por el shopping Patio Bullrich, pero tuvo que huir en el auto de un desconocido. "Yo hablé con el guardaespaldas y le dije que no salía nadie del hotel. Pero estaba caminando por la calle Posadas y veo que hay un escándalo en la puerta del shopping", empezó a relatar el episodio. "Dije 'a este se le ocurrió salir', tuve la intuición. Tiro el auto en la puerta y me bajo. En un local que ya no existe más, de Kenzo, los vidrios temblaban, se caían los ceniceros, rompían los maceteros. Era una presión absoluta de la gente. Los policías y los guardaespaldas estaban asustados", contó Cavallero.

"Yo me metí como pude, porque soy chiquitito, por abajo de todo. Michael estaba en uno de los cambiadores. Voy y le digo: '¿Qué estás haciendo?'. Se reía. 'Vos reíte pero nos van a matar a todos acá, vamos a buscar una estrategia para salir'. Pensábamos que podía ser muy peligroso y él se seguía riendo", continuó el productor. "Hablé con los guardaespaldas, hablé con la policía y les dije: 'Hagan un cordón'. Al lado del local estaba la salida para el estacionamiento. Salimos corriendo, se rompió todo, fue un escándalo. Llegamos al estacionamiento pero yo no tenía el auto ahí. Los guardaespaldas tenían la camioneta afuera. Estábamos los dos solos sin saber cómo salir", detalló.

Entre risas, Cavallero agregó: "Entonces sale un tipo, pobrecito, en un Renault 12 colorado y le digo: 'Pará, ayudame'. Le abro la puerta y le siento a Michael Jackson. Yo me siento atrás. Era de película. El tipo miraba hacia el costado y miraba hacia adelante, miraba hacia el costado y hacia adelante. No podía creer lo que le estaba pasando".

"Nos sacó, hicimos una cuadra, entramos en el hotel y el tipo se fue. Nunca más lo vi. No sé ni cómo se llama. Seguramente lo cuenta y no se lo cree nadie", concluyó.