“A días de conocerte”: la foto de la última ecografía del hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Alberto Cormillot (83) y Estefanía Pasquini (35) esperan la llegada de Emilio, el primer bebé de la pareja, que nacerá por cesárea programada el 21 de septiembre. La nutricionista se realizó la última ecografía (ya que a partir de ahora comienza con los monitoreos) y compartió una postal en Instagram que permite imaginar cómo será su hijo.

“A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos”, celebró Pasquini junto a la imagen del estudio que refleja la cartita bastante nítida de su futuro hijo.

Estefanía Pasquini compartió una foto de la última ecografía de Emilio, el bebé que espera con Alberto Cormillot, que nacerá el 21 de septiembre Instagram: @estefi_pasquini

Luego, la esposa de Cormillot continuó con una sentida reflexión sobre la búsqueda de su hijo, con el objetivo de empoderar a aquellas mujeres que le escriben para consultarle por cuánto tiempo lo buscaron. “Muchas veces me escriben mujeres preguntando hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas... No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’”, sostuvo.

Pasquini explicó que en el proceso de búsqueda pasó por “días buenos, malos, muy malos, regulares”, pero resaltó que siempre tuvo gente a su lado que la acompañó y la ayudó a no bajar los brazos. “Y al mejor compañero de vida que pude encontrar, el cual me recordaba ‘apretá los dientes y para atrás solo para tomar impulso’”, destacó sobre el médico especializado en tratamiento de la obesidad.

Por este motivo, Estefanía le habló a sus más de 82 mil seguidores en Instagram y llamó a “aceptar esos días malos, no pelear con ellos ya que solo generan más malestar”. Y resaltó: “No existe un final sin un comienzo, la luz sin la oscuridad, un ponerse en pie si antes no se ha caído, ni la fuerza si no se busca y ni siquiera las ganas si no hacemos por encontrarlas dentro de nosotros”.

Finalmente, recomendó “apoyarse en creer en algo, sea de la religión que sea”, ya que consideró que es muy importante “creer que algo nos cuida, nos acompaña y nos va a ayudar a atravesar el camino”.

¡Entusiasmada! Estefanía Pasquini mostró la evolución de su embarazo Instagram: @estefi_pasquini

En la cuenta regresiva, este domingo la pareja fue a votar por las PASO de las Elecciones Legislativas 2021 en la Escuela N°16 y en el Jardín de Infantes N°908, sobre la calle 9 de Julio, en el Dique Luján, partido de Tigre. En diálogo con Hola! Estefanía contó: “En una semana nacerá nuestro hijo. Estamos muy ansiosos, ¡no falta nada! También un poco nerviosos, lloramos a diario de la emoción… Creo que eso resume cómo venimos”.

Cormillot y Pasquini se casaron en diciembre de 2019, tras un año y medio de noviazgo. Emilio será el primer hijo de la nutricionista y el tercero de él que ya es padre de Renée (54) y de Adrián (47).