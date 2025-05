A dos meses de confirmar su relación, Sabrina Rojas se habría separado de su nuevo novio

Luego de haber sido vinculada sentimentalmente con distintos hombres, entre ellos Darío ‘Pipa’ Benedetto -rumor que se encargó de desmentir en varias oportunidades-, el amor tocó nuevamente la puerta para Sabrina Rojas; sin embargo, esta vez duró poco. A dos meses de confirmar su noviazgo con Gabriel ‘Lechuga’ Liñares, la modelo y el empresario decidieron continuar sus vidas por separado.

Una de las pocas veces que Sabrina Rojas y Gabriel Liñares se mostraron ante el público (Fuente: Instagram/@rojassasi)

La noticia fue dada a conocer este miércoles en LAM (América TV) por Pepe Ochoa, quien dio a entender que el motivo de la ruptura habría sido una escena de celos que la modelo le habría hecho a su enamorado tras irse de vacaciones con Flor Parise, la madre de su hijo y quien hoy es la novia de Karina Jelinek.

Sabrina Rojas y Lechuga estuvieron de novios durante dos meses (Foto: Captura TV)

En ese sentido, Yanina Latorre puntualizó: “La crisis empezó porque Flor Parise, Lechuga y su hijo se llevan muy bien. Ella (Rojas) es muy metida en la relación, es tóxica”. La relación entre Liñares y su ex sería tan buena que una vez al año deciden irse de viaje juntos. “Se fueron de vacaciones una semana Lechuga, Flor y el hijo, porque una vez al año se van los tres para que el chico esté con los dos. No pasa nada entre ellos, y eso Sabrinita no lo entendió”, agregó.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas decidieron hablar al respecto. Sin embargo, Ochoa brindó un dato no menor: cuando le preguntó directamente a la actriz si seguía en pareja, ella optó por el silencio. “Ante la pregunta, estuvo muy esquiva. ‘La verdad que no tengo título’”, indicó el conductor de El ejército de la mañana, ciclo que se emite a través del canal de streaming Bondi Live.

Cabe destacar que unas semanas atrás, Rojas se había referido a su incipiente relación en Pasó en América, programa que conduce junto a Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli en América TV. En aquel momento se mostró distendida al hablar de ‘Lechuga’ y respondió algunas dudas de sus compañeros. “Todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio. Para mí eso se pide, no se da por sentado. Quiero que me pida”, se sinceró.

Sabrina Rojas contó cómo reaccionaron sus hijos ante su vínculo con Gabriel Liñares

Además, comentó que ni Liñares ni ella conocieron a sus respectivos hijos. “Les conté que hay un chico que me gusta. Nada más. Y ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá. Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente”, sostuvo. No obstante, a mediados de abril, Rojas se había animado a ‘ir por más’ y publicó la primera fotografía junto al empresario y dueño de un reconocido boliche de la Ciudad de Buenos Aires.

El día que Sabrina Rojas se mostró en Instagram con Gabriel Liñares, su último novio (Fuente: Instagram/@rojassasi)

En el posteo que Rojas realizó en sus stories de Instagram, cuenta en la que acumula 1.3 millones de seguidores, se mostraron abrazados frente al espejo. Mientras ella hacía la captura, él la tomaba con sus brazos y la besaba en una de las mejillas. El momento fue musicalizado con la canción “Todo el día así”, de Koino Yokan, puntualmente una parte en la que se menciona: “¿Cómo es que todo el tiempo quiero abrazarte? ¿Cómo decir qué siento sin explicarte?".