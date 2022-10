Flor Vigna se hizo un impresionante tatuaje y lo mostró en las redes: “Me tatué las pompis”

escuchar

Para Flor Vigna, los últimos meses estuvieron llenos de desafíos, nuevas oportunidades y todo el miedo (y la emoción) que implica salir de la zona de confort. Además de hacer pública su nueva relación a finales del año pasado y de, en pleno 2022, animarse a debutar como conductora en compañía de -nada más y nada menos- que uno de sus exnovios, también se lanzó como cantante, un deseo que tenía desde hace varios años. En esta misma línea de atreverse a más y dejar de lado el miedo al qué dirán, en las últimas horas mostró el nuevo tatuaje que decidió hacerse y lo acompañó con un inspirador mensaje.

Flor Vigna se hizo un impresionante tatuaje y lo mostró en las redes

Flor Vigna es, desde sus inicios en el mundo del espectáculo, una ávida usuaria de las redes sociales. Es a través de las mismas que mantiene un fluido ida y vuelta con sus fans y que, a su vez, comparte las novedades tanto de su carrera como de su vida privada. Acostumbrada a compartir el minuto a minuto a través de fotos y videos, encontró también en esta plataforma un espacio para dejar asentado tanto lo bueno como lo malo.

Es en su perfil de Instagram en donde dejó registrado todo el proceso que debió atravesar hasta poder cumplir su sueño de debutar como solista, incluyendo los momentos más duros. Un claro ejemplo fue cuando, antes del estreno de “Uy!” -su primer canción-, reveló que tuvo que permanecer en cama durante varios días ya que el exceso de trabajo y de estrés le generó un gran malestar físico.

Flor Vigna mostró su nuevo tatuaje y compartió un motivador mensaje instagram @florivigna

Sin embargo, y a pesar de mostrar con transparencia que no siempre todo es tan fácil y perfecto como parece, día a día intenta transmitir un mensaje positivo a los más de 5 millones de usuarios que la siguen y consumen su contenido. Y eso mismo hizo al mostrar su nuevo tatuaje.

Para esto, compartió un video en el que, con un jean tiro bajo que dejaba ver la ropa interior -propio de la moda de comienzos del 2000 que volvió a ubicarse entre las mayores tendencias-, mostró la espalda baja. Allí, en donde antes había piel lisa, ahora hay un impresionante tatuaje de una serpiente con un imponente par de alas de águila.

El nuevo tatuaje de Flor Vigna instagram @florivigna

“Me tatué las pompis”, escribió sobre la filmación. Aunque optó por agregarle un toque de humor, en la publicación decidió dejarle a sus fans un sentido consejo: “Últimamente me estoy juzgando menos a mi y menos a los demás. Posta que se vive más feliz y libre”. El posteo recibió más de 30 mil Me Gusta y decena de comentarios que, no solo halagaron la nueva pieza de arte corporal, sino que también aplaudieron su mensaje.

Minutos después, se dispuso a contestar algunas preguntas en sus Historias y se explayó en la idea previamente transmitida en la publicación. “¿Cómo te liberaste de la necesidad de aprobación?”, quiso saber un usuario. “Creo que después de una crisis muy fuerte conmigo no me quedó otra que renacer. Igual aún la tengo, pero trato día a día de decirle ‘dale’ a todo lo que me acerca a ser más libre, ser más amiga mía y de mi mente para poder conquistar todo lo que quiero y que el viaje sea más bonito”, manifestó.

LA NACION