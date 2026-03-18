MasterChef Celebrity: Ian Lucas y Sofía Gonet, los influencers que se disputan la gran final y buscan coronarse en la co

Después de cinco intensos meses de competencia, finalmente se conocieron a los dos finalistas de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis eligieron a Sofía “La Reini” Gonet y a Ian Lucas para que disputen la final y eliminaron a Claudio “Turco” Husaín y Maxi López. Además de ser de los participantes más jóvenes de la temporada, se volvieron de los favoritos del público: acumulan millones de seguidores en sus redes sociales y no tienen pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensan. Ella se hizo viral por sus videos en TikTok, él por subir contenido a YouTube y ambos tuvieron escandalosos romances: ella salió con Homero Pettinato, con quien las cosas no terminaron del todo bien, y él tuvo un affaire con Evangelina Anderson que dio mucho de qué hablar.

Gonet y Lucas se medirán este miércoles en la final de MasterChef Celebrity (Foto: Prensa Telefe) Adrian Diaz Bernini

Si bien la final de MasterChef Celebrity ya se grabó, en las redes sociales hay una fuerte apuesta por el resultado. La encuesta que hizo en Instagram la cuenta Mundo Famosos da como ganador, hasta el momento, a Ian Lucas con el sesenta por ciento de los votos. Aunque los fanáticos tienen a su favorito y harán campaña virtual para que el resultado final sea el que desean, habrá que esperar un par de horas más para saber quién levantará el trofeo y se unirá a la lista de campeones que ya integran Claudia Villafañe, Gastón Dalmau y Micaela Viciconte, ganadores de las ediciones anteriores.

La encuesta de Mundo Famosos da como ganador a Ian Lucas (Foto: Instagram @mundofamososok)

Aunque entre los usuarios de las redes sociales Lucas y Gonet eran caras más que conocidas, algunos recién los descubrieron recién el año pasado cuando se unieron en MasterChef. Y es que su participación en el programa les dio una nueva visibilidad frente a un público diferente. Siempre se presentaron con el título de influencers pero, ¿cómo llegaron a serlo? ¿Cómo pasaron de hacer videos caseros a acumular millones de seguidores? ¿Quiénes son realmente Ian Lucas y Sofía Gonet? A continuación, te lo contamos.

Ian Lucas, el influencer que acumula millones de seguidores, se ganó al público con su carisma y tuvo un affaire con Evangelina Anderson

Más de 37 millones de seguidores en YouTube, seis millones en Instagram y 17 millones en TikTok sumados a unos 260 millones de “Me Gusta”. Esos son los números que maneja Ian Lucas con sólo 27 años. Empezó a grabar videos cuando tenía 13. Era su “método de escape” para enfrentar la separación de sus padres. Empezó a viajar por el país y a hacer presencias en matinés. Dio sus primeros pasos como modelo, actuó en las series de Disney O11CE y Soy Luna y participó del programa Laten corazones (Telefe) donde tuvo la posibilidad de reconectarse con su padre Gustavo de Mendonça, líder del grupo musical Los Tulipanes. Todo lo que ganaba, lo aportaba para los gastos de la casa. Era un adulto en el cuerpo de un niño.

Su madre siempre fue su gran pilar. “Ella nunca entendió el mundo de las redes, pero siempre se prestaba para lo que necesitaba. Yo le decía: ‘Ma, vamos a grabar un video’ y ella venía. Yo me grabé y me edité por siete años, después le enseñé a editar y me empezó a editar ella. Ella estaba en un trabajo que no la pasaba bien, primero como instructora de pilates y después estuvo unos meses en un banco y el jefe la trataba mal. Volvía llorando y le dije que renuncie. Ella me decía: ‘¿De qué vamos a vivir?’. A mí con los videos económicamente no me estaba yendo tan bien porque no le encontraba la vuelta todavía. Le dije: ‘Arriesgate, de alguna manera lo hacemos’. Y le enseñé a editar mis videos, gracias a eso yo tenía más tiempo de grabar más hasta que en 2020 le empecé a dedicar de lleno a YouTube y ahí me cambió la vida”, dijo el influencer en una entrevista con LA NACION en diciembre de 2025.

Ian Lucas comenzó a hacer videos cuando tenía 13 años; se convirtió en actor, se lanzó como cantante y hoy acumula millones de seguidores en sus redes (Foto: Instagram @ianlucas / @joseindart)

Ese salto de fe, apuesta, salto al vacío o como quiera llamarse, terminó siendo la mejor decisión que pudieron haber tomado. La carrera de Lucas creció a pasos agigantados: revolucionó las redes con sus videos, se lanzó como cantante, hizo colaboraciones con La Joaqui y Luck Ra y se ganó no solo el cariño, sino también el apoyo de sus fanáticos.

Pero, como en todo, hay dos caras de la misma moneda. El reconocimiento vino de la mano de las críticas y los cuestionamientos, por su edad y su estilo de vida. “Hoy mi realidad económica es muy distinta a cuando nací y tal vez juzgan cómo me visto, cómo me arreglo, hay gente que lastima y yo pienso: ‘Si supiera... Vení a mi barrio, que te lo presento’. No pasa ni por la esquina. Siento que ese es el gran éxito. O sea, haber salido de ahí, haber podido sacar a mis abuelos del barrio, a mi mamá, a mi hermano. Yo pasé mucha delincuencia también, o sea, a mis abuelos les robaron varias veces, a mí me pusieron un fierro en la cabeza, me agarraron de rehén cuando tenía seis años”, reveló en su charla con este medio.

Videoclip de "Me contó un pajarito" de Ian Lucas, Fede Vigevani y Luck Ra

Desde su ingreso al reality de cocina, Ian Lucas se convirtió en uno de los favoritos por su carisma y simpatía. De hecho hasta grabó videos con los hijos de Wanda Nara, Valentina Cervantes, La Joaqui y Evangelina Anderson. Justamente con esta última tuvieron tan buena química que empezaron a surgir fuertes rumores de romance. Se mostraron juntos y evidenciaron una clara complicidad. Incluso hasta aparecieron fotos de ambos a los besos, las cuales confirmaron que efectivamente existió un romance.. Sin embargo, la modelo aseguró que todo surgió a partir de un shippeo y decidieron seguir con el juego mediático. En una entrevista con LAM (América TV) la modelo definió al influencer como “un bombón” pero remarcó que era “muy chiquito” para ella y que no estaba en la misma etapa.

Ian Lucas y Evangelina Anderson protagonizaron fuertes rumores de romance y las imágenes que trascendieron dieron cuenta de que existió algo más entre ellos que solo una amistad

Esto al youtuber no le gustó nada. Hizo un fuerte descargo en Instagram donde apuntó contra Anderson: “En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad, sin importar como me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra”. Si bien dio cuenta de que lo que fuera que existió entre ellos ya era cosa del pasado y que el final de la relación le resultó extremadamente doloroso, aseguró que con la modelo estaba “todo bien”. “Nos veíamos y a veces quedaban cosas, como pasa cuando te ves con alguien. Pero ya está, esto fue el año pasado, fue hace un montón. Tema cerrado para mí”, dijo en Puro Show (eltrece).

Sofía “La Reini” Gonet, del video gastronómico que la volvió viral a convertirse en referente de la moda y tener un escandaloso romance con Homero Pettianto

Fue la última participante confirmada de la edición y hoy es una de las finalistas. empezó a subir fotos a las redes sociales cuando tenía 14 años y su popularidad empezó a crecer primero en Ramos Mejía, el lugar de su infancia y adolescencia y luego se expandió. Durante la pandemia encontró su beta: subió una reseña gastronómica y se volvió viral. A partir de ahí empezó a subir contenido de moda, lifestyle y gastronomía. De hecho, en 2023 se viralizó un video de TikTok en el que mostraba cuánto gastó por hospedarse en un hotel cinco estrellas de Buenos Aires y usar todos los servicios.

Sofi Gonet empezó a subir contenido a las redes cuando era adolescente; en la pandemia se volvió viral y hoy es una de las influencers de moda más populares (Foto: Instagram @sofiagonet)

El apodo de “La Reini” surgió justamente de sus videos, puesto que todos sus videos comenzaban con la frase: “Hola reinis”. Una de las claves del crecimiento de su popularidad fue su brutal honestidad, la exhibición de su vida de lujos, sus radicales cambios de look, los viajes espontáneos por el mundo en primera clase, las compras en exclusivas marcas y su estadía en hospedajes cinco estrellas. Pero también, la capacidad de mostrarse vulnerable y saber hacerle frente a las críticas. “Algunos me dijeron ‘gorda’, otros me desearon la muerte y también me amenazaron. Los leo y no me afecta, pero sí me asusto un poco cuando leo algo muy violento”, admitió en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina en diciembre de 2024.

A los 26 años, “La Reini” acumula 1.6 millones de seguidores y más de 100 millones de “Me Gusta” en TikTok y un millón de seguidores en Instagram donde se define como “apasionada de la moda, viajar y el café”. Trabaja con reconocidas marcas de lujo y el año pasado se lanzó como emprendedoras y, junto a un conocido local, sacó cuatro galletitas dulces estilo neoyorkinas que llamó La Reini Cookie Collection, que generaron todo tipo de reacciones en las redes.

Gonet comenzó en las redes con videos de reseñas gastronómicas; en 2025 sacó su caja de cookies en una colaboración con un conocido local (Foto: Instagram @sofiagonet)

Así como sabe que su contenido genera al mismo tiempo aceptación y rechazo, no duda en salir a hablar cuando algo le molesta: así como dijo que nunca trabajaría con Stephanie Demner, porque aseguró que la modelo hizo que la bajaran de la campaña de una marca cuando todavía no era conocida, también cargó contra Verónica Lozano por las preguntas que le hicieron cuando fue a su programa.

Sofía Gonet y Homero Pettinato fueron pareja por seis meses y tuvieron una escandalosa separación (Fuente: Olga)

Su vida sentimental fue otra de las cosas que hizo públicas. Así como en su momento contó que vivió una relación tóxica en la que experimentó violencia y maltrato cuando tenía 19 años, su reciente noviazgo con Homero Pettinato tomó una importante relevancia mediática. Hicieron viajes juntos, se mostraron enamorados en las redes y vivieron un apasionado período de seis meses. En julio de 2025, tras rumores de una presunta infidelidad, él confirmó la separación y reveló que directamente después de la ruptura -de la que solo se limitó a reconocer la existencia de problemas de pareja- ella se fue a Miami. Pero después estalló el escándalo: se expusieron capturas de pantalla de conversaciones privadas, dejaron en evidencia la violencia verbal y emocional que existía entre ellos.