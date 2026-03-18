Momi Giardina expuso un romance de Sofi Martínez y la periodista reaccionó: “Traidora”

Marzo comenzó con fuerza en el mundo del streaming, especialmente con las nuevas emisiones de Nadie Dice Nada (LUZU TV). En una de las últimas entregas, Momi Giardina volvió a captar la atención al compartir una de sus clásicas anécdotas, aunque esta vez intentó mantener en reserva la identidad de la protagonista. Sin embargo, un detalle inesperado la dejó en evidencia y todo apuntó a Sofía Martínez, quien no tardó en reaccionar y salir a confrontarla en redes sociales.

Todo ocurrió al aire del programa conducido por Nico Occhiato, cuando Momi compartió una anécdota que, según aclaró, le había pasado a una amiga. Sin dar nombres, relató la situación con detalles, intentando mantener el misterio sobre la identidad de la protagonista.

La anécdota de Momi Giardina que causó furor en las redes (Captura: Instagram @nadiedicenada)

“Una amiga mía me contó algo que es fabuloso, ella vio a alguien en Instagram, le pone seguir, el chabón al toque le pone seguir, se likean, se empiezan a hablar. Ella le sale un viaje a una provincia, tiene que laburar por un día y volver y ella acaba de adoptar un ‘guau guau’, un Willow, un perrito. Willow se llama el perro”.

A medida que avanzaba el relato, los detalles comenzaron a llamar la atención y despertaron sospechas, ya que algunos datos resultaban demasiado específicos como para pasar desapercibidos, lo que terminó generando revuelo entre los seguidores.

Luego, Momi Giardina sumó más detalles de la historia, sorprendiendo a todos por lo inusual de la situación. “Mi amiga me cuenta esto, me dice: ‘me sale un viaje por un día a una provincia y yo acabo de adoptar a Willow, y no tengo con quien dejarlo’. A este chico, nunca lo había visto, era solo a través de Instagram. Entonces le dijo ella a él: ‘¿te podés cuidar a Willow?’, ¿Podés creer que ella le llevó a Willow y él se lo cuidó? El día que se vieron fue cuando dejó a Willow, no se dieron ni un piquito, le dejó a Willow, tiene a Willow en este momento”. “Liberen a Willow”, comenzaron a decir todos el estudio, divertidos por el relato.

Momi Giardina mandó al frente a Sofi Martínez (Captura: Instagram @sofimmartinez)

“Bueno, y así se conocieron”, resumió Momi Giardina, antes de sumar algunos datos más sobre el joven en cuestión, destacando su perfil y su vínculo con los animales, teniendo en cuenta que es adiestrador canino. “Tiene un montón de cualidades el chico”, agregó.

Como era de esperarse, el relato no tardó en trasladarse a las redes sociales, donde los usuarios comenzaron a atar cabos y comparar detalles hasta llegar a una conclusión que rápidamente se viralizó: para muchos, la “amiga” de la que hablaba Momi era Sofía Martínez.

Sofi Martínez le hizo frente al tema

Sofi Martínez cruzó a Momi Giardina tras exponerla en vivo

Lejos de dejar pasar la situación, Martínez decidió responder con humor y cierta ironía a través de sus redes sociales, luego de que muchos la señalaran como la protagonista de la anécdota. La periodista compartió una historia en su cuenta de Instagram con un video de Momi Giardina, dejando en claro su postura frente a la exposición.

“Ahí la tenés, a la traidora, a la que no le podés contar nunca nada, ya aprendí la lección”, lanzó. Y remató con otra frase cargada de complicidad: “Con amigas así para qué enemigos”, en un mensaje que combinó reproche y humor y que rápidamente fue interpretado como parte del juego entre ambas y, a la vez, confirmó la historia.