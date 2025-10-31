A los 42 años, murió el actor Floyd Roger Myers

Floyd Roger Myers Jr., conocido por interpretar a la versión joven de Will Smith en un episodio de El príncipe de Bel-Air, murió a los 42 años. La noticia fue confirmada por su madre, Renee Trice, en declaraciones al medio estadounidense TMZ. Según explicó, el fallecimiento ocurrió la madrugada del jueves 30 de octubre en su residencia en Maryland.

Trice señaló que su hijo había enfrentado diversas complicaciones de salud en los últimos años, incluidos tres ataques cardíacos previos, y que había hablado con él la noche anterior a su muerte.

La hermana del actor, Tyree Trice, también confirmó la noticia a través de una publicación en la plataforma GoFundMe, donde la familia busca recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y apoyar a los cuatro hijos del intérprete. “Era un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya bondad, risa y calidez tocaban a todos los que conocía”, escribió Tyree.

Floyd Roger Myers en su niñez (Foto: Redes Sociales)

Floyd Roger Myers Jr. comenzó su carrera actoral a los nueve años interpretando a un joven Will Smith en El príncipe de Bel-Air, una de las series más emblemáticas de los años 90.

También participó en la miniserie Los Jackson: Un sueño americano, donde dio vida a Marlon Jackson, hermano de Michael Jackson, durante la infancia del grupo. En el año 2000, apareció en un episodio del drama televisivo Young Americans, ampliando su trayectoria en la televisión estadounidense.

Además de su carrera como actor, Myers Jr. fue cofundador de la organización sin ánimo de lucro Fellaship Men’s Group, dedicada a ofrecer apoyo emocional y promover la salud mental entre hombres. Desde la cuenta oficial de la organización, se publicó un mensaje de despedida: “RIP a nuestro querido hermano @rocwonder, uno de nuestros cofundadores. Se ha ido, pero no lo olvidaremos nunca. La misión continuará en tu honor. La próxima reunión de hombres será inolvidable, tal como hablamos. Te queremos, hermano, descansa tranquilo, el hermano mayor se encargará de aquí en adelante”.

Los familiares del actor agradecieron en redes sociales el apoyo de sus fanáticos en este difícil momento (Foto: Instagram @rocwonder)

El fallecimiento de Myers Jr. generó múltiples mensajes de condolencia en redes sociales, donde compañeros de profesión y admiradores recordaron su paso por la televisión y su compromiso con causas sociales. Su familia y amigos destacaron su carácter generoso y su papel como padre dedicado.

Por: Camila Paola Sánchez Fajardo.