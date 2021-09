Benjamín Vicuña estalló contra el panel de Intrusos: “Ustedes me tienen de punto”

Benjamín Vicuña cruzó al equipo de Intrusos (América) luego de que en el reconocido programa de chimentos señalaran que estaba “muy deprimido” luego de su ruptura con María Eugenia “La China” Suárez.

“Lo único que me parece grave es hablar de alguien deprimido. La depresión no es joda” aseguró el actor chileno vía WhatsApp con Virginia Gallardo, panelista del programa. “Y de hecho me aclara. ‘Si lo van a tomar en joda, por favor, no lo menciones’” agregó Gallardo. Rodrigo Lussich, conductor del programa junto con Adrián Pallares, se disculpó. “Está hecha la salvedad, por él y por todas las personas que la sufren”.

Más adelante, Gallardo comentó que el actor le lanzó una expresión amena. “Esta parte la tomé con humor. Me puso ‘ustedes me tienen de punto’”, comentario que provocó risas en el ciclo.

Los rumores de romance con Luciana Salazar

En los últimos días se vinculó a Vicuña con Luciana Salazar, algo que la modelo se encargó de desmentir. Este lunes, durante la emisión de La Academia (eltrece), el jurado Ángel de Brito aprovechó la ocasión para increparla: “Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con algún actor, porque la vincularon este fin de semana”.

“No, yo saliendo, no”, se defendió. “¿Con Vicuña?”, insistió el periodista, a lo que ella replicó, en referencia a los rumores que comenzaron a circular: “No, no. Yo me fui sola el otro día”. Sin dar el brazo a torcer, el conductor de Los ángeles de la mañana siguió: “Dijeron que te fuiste con él. ¿Lo conocés? ¿Lo saludaste?”. Firme con su respuesta, la modelo explicó: “No lo conocía de antes, sí lo vi en la fiesta”. Todo el intercambio sucedió bajo la mirada de Carolina “Pampita” Ardohain, quien además de jurado del programa es la exesposa de Vicuña.

Reencuentro con la China Suárez

Mientras tanto, el actor viajará a Madrid para visitar a sus hijos Magnolia y Amancio, que se encuentran en aquel país junto a su madre, la China Suárez. Hace poco, desde su entorno le confirmaron que el chileno mantiene con su ex “una excelente relación”.

Vicuña llegará a la capital española durante los primeros días de octubre. Además de pasar tiempo con sus pequeños, participará de los Premios Platino, el domingo 3, según confirmó él mismo en sus redes sociales.