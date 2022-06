Tamara Pettinato reveló que toda su familia se sumó a la terapia con Felipe: “Fue un estallido que nos afectó a todos”

Tras haber trascendido imágenes del espacio terapéutico donde Felipe Pettinato continuaría su tratamiento y a un mes del incendio que protagonizó en su departamento y que terminó con la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, Tamara Pettinato, su hermana, aseguró que la familia aún no piensa en un traslado.

Además, afirmó que por el momento el joven va a seguir internado en la clínica Psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, adonde llegó el 19 de mayo cuando abandonó la clínica Zabala.

Consultada sobre cómo está Felipe y la familia, Tamara Pettinato le contó al movilero de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, que están todos más tranquilos. “Va pasando el tiempo y es una cuestión de tiempo que las cosas se calmen y mejoren y se sepa bien qué pasó” . Luego, reveló que por suerte son muchos en la familia y que se turnan para ir a visitarlo. “Más adelante veremos si pasa a otro lugar y a otro tipo de tratamiento”, reveló.

Sobre su rol en la vida de Felipe, explicó que ella no hace el papel de madre, como muchos aseguraron y aseguró que su madre es la primera en estar al lado de Felipe, pero que no se destaca porque no es conocida. “Me llama la atención que les llame tanto la atención porque creo que es lo que hay que hacer por alguien que uno ama, por un hermano, por un padre, una madre ”.

Luego de explicar que la familia es fundamental en un tratamiento por adicciones, que participa y que están en la terapia - ”la persona no sale adelante sola” , confió- compartió que ella también hace terapia. “Cada familiar cuando pasan estas cosas necesita a su vez una contención”, contó. “Es un estallido en la familia que afecta a todos”, afirmó.

Felipe Pettinato, protagonista de una noche trágica, rodeada de interrogantes

Con respecto a la exposición del caso y de la familia por el hecho de ser famosos, Tamara reconoció que está acostumbrada a esa dinámica desde muy chica por su papá, Roberto Pettinato. Luego, explicó que no lo disfruta y que hay gente “más fanática” de exponerse.

¿Su nuevo destino?

Según revelaron en Intrusos, Felipe Pettinato podría ser trasladado a la Fundación Eira, un espacio terapéutico donde estaría por lo menos durante tres meses. “Es un lugar que está preparado para el tipo de tratamiento que necesita Felipe ”, contó Gonzalo Vázquez, quien explicó que podría llegar a estar allí entre tres y seis meses y que luego de esa primera etapa seguiría como paciente ambulatorio dentro de un plan de inserción laboral. “Es un abordaje integral”, completó.

La Fundación Eira podía ser el siguiente paso en el tratamiento de Felipe Pettinato

Vázquez se trasladó hasta Tortuguitas, donde se encuentra la fundación, y habló con Luis Marchioni, creador del espacio. “Acá están viviendo 43 personas. Duermen, desayunan, almuerzan, meriendan y cenan acá, todos juntos en el tratamiento: grupos, terapias, educación física, yoga”, contó.