Así será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand hoy: los invitados, la temática elegida para la fiesta y la gran ausente

Esta noche, Mirtha Legrand celebrará sus 99 años. La gran diva de la televisión argentina recibirá a sus invitados en la casona que su hija, Marcela Tinayre, tiene en la exclusiva zona porteña de Barrio Parque. Para su gran día, la Chiqui volvió a confiar la organización de la fiesta en Ramiro Arsuaga. El famoso decorador, quien está al frente de los eventos de la conductora desde hace más de nueve años, charló con Moria Casán en su programa de eltrece y reveló algunos detalles de lo que sucederá hoy.

Ramiro Arzuaga es conocido por ambientar los cumpleaños de Mirtha Legrand IG Ramiro Arzuaga

“¿Qué estás preparando para la señora Mirtha Legrand?“, arrancó Casán la charla con Arzuaga, quien se tomó unos minutos en medio de la preproducción del evento para atender a la diva. “La fiesta es en la casa de Marcela, a las 9 de la noche, aproximadamente. Son 70 invitados”, arrancó. “Aparentemente va a llover, así que estamos con el tema de la carpa”, confesó de inmediato en referencia al pronóstico del clima.

En cuanto a la temática de la reunión, explicó que siempre busca hacer un homenaje particular a la conductora basado en su extensa y exitosa trayectoria. “El año pasado fue el tema de sus películas. Ha hecho más de 40 y busqué los flyers, los posters con los actores con los que había trabajado. Este año el motivo principal es una frase célebre de Mirtha: ‘Yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa’. Trabajamos con eso en las invitaciones, en las tarjetas con los nombres de los invitados en las mesas, en los abanicos”, contó.

El tono elegido para la decoración de la velada —que se destacará en las flores, los manteles, los floreros y los detalles de las mesas— es el rosa, un tono “emblemático” de la Chiqui, explicó Arzuaga. “Y tiene que ver con su nombre, Rosa María”, sumó Moria. En cuanto a los looks elegidos por la conductora, como en cada uno de sus cumpleaños, lucirá dos diseños bien diferentes. “Legendariamente, todos los años, Mirtha antes del postre se cambia el vestido”, reveló Arzuaga. Claudio Cosano e Iara, quienes la visten para su programa de eltrece, también serán los encargados de sus looks de esta noche.

Mientras hablaban de los outfits de Moria, Arzuaga aprovechó para revelar que hace dos años, Casán llamó a Mirtha en medio de su fiesta para felicitarla y justo fue durante el cambio de vestido. “Me acuerdo porque entró de vuelta y dijo: ‘Perdón que volví un poco tarde, pero estaba hablando con Moria por teléfono’”, recordó. Además, contó que llegó a hacer tres cambios de look hace algunos años.

La intimidad de los invitados

En referencia a los invitados, el decorador explicó que Legrand siempre está atenta y se preocupa por que la pasen bien. “Viste que Mirtha tiene una especie de productora en su cabeza y siempre se ocupa mucho, sobre todo de dónde se van a ubicar, quién se va a sentar con quién y cómo se arman las mesas”, explicó. Luego reveló que quien decide qué lugar ocupa cada uno es Marcela Tinayre. “Yo no tengo nada que ver con eso”, se desligó cuando le insistieron. Lo que sí contó es que Mirtha se suele sentar con la familia y con sus amigos más íntimos y que Susana Giménez este año no será de la partida. “Está en España”, argumentó.

Al momento de hablar de los shows programados, Arzuaga confirmó la presencia de Jairo. “Va a estar cantando en vivo y está invitado. Ya estuvo un año”, sostuvo. Cuando le preguntaron si Mirtha hizo algún pedido especial para este año, Arzuaga aprovechó para resaltar la simpleza de la conductora. “No, siempre dejamos fluir naturalmente, y siempre se crea un clima divino. Marcela es rebuena anfitriona. Siempre todo sale bien. Y 99 años, un caso único en el mundo. Está espléndida. Es festejar y celebrar”, resaltó.

Por último, y sin revelar el misterio, Arzuaga adelantó que todos los que participen del evento se llevarán regalitos. Y aunque no compartió el menú de la noche, contó que después de tantos años de armar los cumpleaños de Legrand y ver lo que come en la previa, puede asegurar que a la diva le gusta “lo simple y lo argentino”. “Le encantan la tortilla de papa, el pastel de papa y las milanesas”, enumeró.

Los secretos de la Chiqui

El sábado por la noche, con su clásica espontaneidad, pero también con algo de picardía. Mirtha compartió algunos de sus secretos para llegar espléndida a los 99. “¿Te gusta que vas a cumplir esa edad?”, le preguntó el periodista Diego Sehinkman, uno de los invitados del programa. “Llegar a esta edad es un milagro”, confió. “Mi médico, que es el doctor Guillermo Semeniuk, siempre me dice: “Usted es una persona sana’”, agregó, y se confesó “haragana” cuando Campi comentó que el trabajo es otro de los factores que hicieron que goce de buena salud.

“Lo que el país quiere saber: ¿hay alguna rutina?”, insistió Dalia Gutmann. “Ninguna, nada”, aclaró la Chiqui, y desconcertó a la humorista, que comenzó a enumerar actividades como el yoga, la terapia o los ejercicios. “Hago kinesiología dos veces por semana”, recordó. “Lo hago en mi casa. Eso me hace bien. Soy ágil, no soy una pelmaza”, sumó con gracia. También descartó la meditación: “No sé cómo se hace”. “Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo”, redondeó. “Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Ni dinero, ni bienestar: tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”.

En 2024, Susana Giménez sorprendió a Mirtha Legrand al dar el presente en su festejo. En la foto, Mirtha, Susana y Ramiro Arzuaga gentileza

Antes de cambiar de tema, y ante la persistencia de las dudas de sus invitados de la noche, Mirtha confesó: “Yo como de todo, poco. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas por día, pero con la radio puesta”, reveló. “¿Y con pastillas dormís?”, consultó Campi. “No, no, jamás. No tomo mate. Siempre pienso: ‘Voy a empezar’, hace más de 40 años que lo digo, pero ya estoy grande”.