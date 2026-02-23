Telefe estrena este lunes 23 de febrero una nueva temporada de Gran Hermano denominada Generación Dorada. El programa festeja 25 años en la pantalla argentina con la conducción de Santiago del Moro. Los participantes inician la convivencia en una casa renovada con tecnología de avanzada. Esta edición despierta interés sobre los ganadores de las ediciones previas del formato.

Uno por uno: quiénes fueron todos los ganadores de la historia de Gran Hermano

La nómina de campeones del programa cuenta con 12 nombres desde su debut en el país. Marcelo Corazza inauguró la lista de vencedores en 2001 y Santiago Algorta es el último concursante en apagar la luz de la casa. La lista completa se conforma por los siguientes ganadores:

Gran Hermano Generación Dorada

Marcelo Corazza: obtuvo el primer título en el año 2001 tras entrar en la octava semana de juego. El participante reemplazó a Gustavo Jordurcha y sumó 357.492 votos a su favor. Cobró un premio de 121.200 dólares. Trabajó como productor en Telefe hasta su detención en 2022 por una causa judicial.

obtuvo el primer título en el año 2001 tras entrar en la octava semana de juego. El participante reemplazó a Gustavo Jordurcha y sumó 357.492 votos a su favor. Cobró un premio de 121.200 dólares. Trabajó como productor en Telefe hasta su detención en 2022 por una causa judicial. Roberto Parra: triunfó en la segunda edición aquel mismo año. El estudiante de marketing enfrentó las restricciones económicas del Corralito, lo cual limitó el acceso a la totalidad de su dinero. Actualmente maneja un establecimiento textil y mantiene un perfil bajo.

triunfó en la segunda edición aquel mismo año. El estudiante de marketing enfrentó las restricciones económicas del Corralito, lo cual limitó el acceso a la totalidad de su dinero. Actualmente maneja un establecimiento textil y mantiene un perfil bajo. Viviana Colmenero: ganó el tercer ciclo entre 2002 y 2003. Con los 100.000 pesos de la victoria compró una vivienda en el barrio de Belgrano. La concursante impulsó proyectos profesionales en el sector de la indumentaria.

Viviana Colmenero impulsó proyectos profesionales en el sector de la indumentaria luego del tercer ciclo

Marianela Mirra: alcanzó la fama en la cuarta temporada. La joven de Córdoba aplicó una nominación espontánea contra Diego Leonardi que cambió el rumbo del juego. Este movimiento le aseguró el apoyo del público hasta la final. Hoy reside lejos de la exposición mediática.

alcanzó la fama en la cuarta temporada. La joven de Córdoba aplicó una nominación espontánea contra Diego Leonardi que cambió el rumbo del juego. Este movimiento le aseguró el apoyo del público hasta la final. Hoy reside lejos de la exposición mediática. Esteban Morais: conocido como Bam Bam, venció en 2007. Recibió 150.000 pesos y un vehículo nuevo. El santafesino desarrolló una carrera como empresario y posee locales gastronómicos en Pilar y Villa Carlos Paz.

conocido como Bam Bam, venció en 2007. Recibió 150.000 pesos y un vehículo nuevo. El santafesino desarrolló una carrera como empresario y posee locales gastronómicos en Pilar y Villa Carlos Paz. Cristian Urrizaga transformó la estrategia del programa en 2011. Bajo el nombre de Cristian U, utilizó la autonominación para eliminar rivales. Trabajó como paseador de perros antes de la fama y hoy ejerce como conductor y DJ.

Cristian Urrizaga trabajó como paseador de perros antes de su paso por la pantalla televisiva

Rodrigo Fernández Rumi: resultó el vencedor más joven con 19 años en 2012. Invirtió los 750.000 pesos del premio en un departamento. Desarrolló una carrera como actor en proyectos de Disney como la serie Bia.

resultó el vencedor más joven con 19 años en 2012. Invirtió los 750.000 pesos del premio en un departamento. Desarrolló una carrera como actor en proyectos de Disney como la serie Bia. Francisco Delgado: se impuso en la octava entrega por la pantalla de América. El modelo y licenciado en Educación Física reside en México. En ese país ejerce sus tareas como instructor de buceo.

se impuso en la octava entrega por la pantalla de América. El modelo y licenciado en Educación Física reside en México. En ese país ejerce sus tareas como instructor de buceo. Luis Fabián Galesio: apodado Luifa, ganó en 2016. El exfutbolista volvió a la actividad deportiva en el ascenso de Italia tras su paso por el programa. Integra el plantel del club SS Milazzo.

apodado Luifa, ganó en 2016. El exfutbolista volvió a la actividad deportiva en el ascenso de Italia tras su paso por el programa. Integra el plantel del club SS Milazzo. Marcos Ginocchio: conquistó la edición 2022-2023. El salteño, conocido como El Primo, obtuvo 15 millones de pesos y una vivienda. Se recibió de abogado en 2024 y mantiene su carrera en el modelaje.

Marcos Ginocchio dejó Argentina y se instaló en otro continente por un nuevo proyecto laboral

Bautista Mascia: marcó un hito como el primer uruguayo en ganar. Permaneció 209 días dentro de la propiedad en la temporada más extensa de la historia. Recibió 71 millones de pesos y una moto.

marcó un hito como el primer uruguayo en ganar. Permaneció 209 días dentro de la propiedad en la temporada más extensa de la historia. Recibió 71 millones de pesos y una moto. Santiago Algorta: o Tato, cierra el grupo de campeones. El uruguayo cobró 84 millones de pesos tras ocho meses de aislamiento. Trabaja con la agencia Multitalent y realiza campañas publicitarias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.