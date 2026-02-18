Cuándo empieza Gran Hermano y cómo ver en vivo

El próximo 23 de febrero a las 22.15 vuelve Gran Hermano, uno de los shows más populares del país, con un nuevo enfoque: “Generación Dorada”. En este sentido, Telefe confirmó a este medio la fecha y el horario.

Gran Hermano Generación Dorada es una de las apuestas más ambiciosas del canal para este año. Esta versión renovada pretende atraer tanto a los seguidores históricos como a los nuevos espectadores. Para lograrlo, estrena una casa totalmente transformada y mecánicas de juego actualizadas.

Conferencia de prensa Gran Hermano 2026 Telefé

Esta entrega conmemorará el 25.º aniversario del debut del programa en el país. Aún no se revelaron detalles sobre el casting ni el reglamento; sin embargo, se especula con una mezcla de nuevos perfiles mediáticos, exfutbolistas y figuras de ediciones anteriores.

Gran Hermano Generación Dorada se estrenará el 23 de febrero de 2026 (Captura: X @GranHermanoAr)

Gran Hermano Generación Dorada: qué se sabe sobre esta nueva edición

Hay mucha incertidumbre alrededor de los detalles de esta nueva edición, aunque ya trascendieron algunas cuestiones clave. Una de las confirmaciones más fuertes es el regreso de Santiago del Moro a la conducción, quien volverá a estar al frente de las galas en vivo y de los momentos decisivos del juego.

A partir de finales de febrero, el aislamiento de los participantes permitirá un seguimiento en tiempo real de la competencia. El programa también incluye una fuerte expansión hacia el entorno digital, con el objetivo de consolidar un modelo de consumo multiplataforma que invite a una interacción constante con la audiencia.

Una casa renovada y nuevas dinámicas (Captura: Instagram @santidelmoro)

Al mismo tiempo, Telefe trabaja en una renovación total del set, sumando tecnología de punta para mejorar la calidad de la transmisión. Si bien impera el hermetismo, se filtró que la emblemática piscina será reemplazada por una playa artificial, un cambio que promete transformar tanto la estética como las reglas de convivencia. Estas novedades han disparado la curiosidad de los televidentes, quienes aguardan con ansias el retorno del formato al país.

Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada Telefé

A su vez, se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los hermanitos durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas.

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los programas se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de La Tora y Fefe Bongiorno, junto a otros creadores.