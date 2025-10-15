A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 y cómo seguirlo en vivo

Este miércoles 15 de octubre es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Se trata de un desfile que hace años hace la marca de lencería estadounidense, famoso por las modelos que caminan su pasarela y la participación de varios artistas musicales que dan shows en vivo. En ese sentido, muchas personas se pregunta a qué hora es y cómo se puede ver desde la Argentina.

Este evento de moda tuvo mucho peso en la década del 1990 y 2000, pero estuvo rodeado de polémicas por el estereotipo de mujeres que representaba. Llegó a un punto que se dejó de hacer, pero en los últimos años volvió para redefinirse.

Victoria's Secret Fashion Show 2025

A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El desfile se lleva a cabo este miércoles desde en el Brooklyn Navy Yard, Nueva York. Según informa la página oficial de Victoria’s Secret, el evento arrancará a partir de las 19 (hora del Este de Estados Unidos). Por el huso horario, en la Argentina se podrá ver partir de las 20.

Previamente, se transmitirá la “alfombra rosa”, donde se podrá ver llegar a las estrellas que participarán del evento. Este tramo estará conducido por Law Roach y Zanna Roberts Rassi. Inicia a las 18.30 ET, es decir a las 19.30 de la Argentina.

Cómo ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Por primera vez en su historia, el desfile se transmitirá de forma gratuita a través de las redes sociales de la marca de lencería.

Se podrá seguir en plataformas como:

A su vez, se podrá seguir en vivo por el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube.

Quiénes son los artistas que tocarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Karol G cantará en el Victoria's Secret Fashion Show 2025 (Facebook/Karol G)

Ya se confirmaron las artistas invitadas para musicalizar el evento. Las más esperadas son la cantante colombiana Karol G y la rapera Missy Elliot. También participarán del show Madison Beer y el grupo de K-Pop TWICE. A diferencia de otros años, este año el line up está compuesto solamente por mujeres.

Las modelos que participarán del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Las modelos cumplen un papel muy relevante en este desfile, puesto que suele convocar a algunas de las figuras más destacadas de la moda. Incluso algunas alcanzaron el estatus de Victoria’s Angels, como se le suelen llamar a las famosas que suelen caminar su pasarela con ropa interior y sus características alas.

Gigi Hadid vuelve a la pasarela de Victoria's Secrets Fashion Show (Landon Nordeman/The New York Times) LANDON NORDEMAN - NYTNS

Están confirmadas algunas de las Victoria’s Angels más importantes de la historia de este evento, como es el caso de Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Joan Small, Lily Aldridge, Gigi Hadid y Stella Maxwell. También se suman algunas modelos nuevas que tienen mucha fuerza en el mundo de la moda: Anok Yai, Yumi Nu y Alex Consani. También, para la línea PINK ―dirigida a mujeres jóvenes― estarán Iris Law, Barbie Ferreira y Angel Reese.

A continuación, las modelos que participarán del Victoria’s Secret Fashion Show 2025:

Adriana Lima

Alessandra Ambrosio

Candice Swanepoel

Lily Aldridge

Barbara Palvin

Stella Maxwell

Anok Yai

Gigi Hadid

Joan Smalls

Imaan Hammam

Daiane Sodre

Paloma Elsesser

Mathilda Gvarliani

Ashley Graham

Alex Consani

Yumi Nu

Precious Lee

Iris Law

Barbie Ferreira

Angel Reese

Doutzen Kroes