A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 y cómo seguirlo en vivo
El famoso desfile de la marca de lencería se podrá ver a través de las redes sociales; ¿quiénes son las artistas que participarán?
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles 15 de octubre es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Se trata de un desfile que hace años hace la marca de lencería estadounidense, famoso por las modelos que caminan su pasarela y la participación de varios artistas musicales que dan shows en vivo. En ese sentido, muchas personas se pregunta a qué hora es y cómo se puede ver desde la Argentina.
Este evento de moda tuvo mucho peso en la década del 1990 y 2000, pero estuvo rodeado de polémicas por el estereotipo de mujeres que representaba. Llegó a un punto que se dejó de hacer, pero en los últimos años volvió para redefinirse.
A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2025
El desfile se lleva a cabo este miércoles desde en el Brooklyn Navy Yard, Nueva York. Según informa la página oficial de Victoria’s Secret, el evento arrancará a partir de las 19 (hora del Este de Estados Unidos). Por el huso horario, en la Argentina se podrá ver partir de las 20.
Previamente, se transmitirá la “alfombra rosa”, donde se podrá ver llegar a las estrellas que participarán del evento. Este tramo estará conducido por Law Roach y Zanna Roberts Rassi. Inicia a las 18.30 ET, es decir a las 19.30 de la Argentina.
Cómo ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025
Por primera vez en su historia, el desfile se transmitirá de forma gratuita a través de las redes sociales de la marca de lencería.
Se podrá seguir en plataformas como:
A su vez, se podrá seguir en vivo por el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube.
Quiénes son los artistas que tocarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025
Ya se confirmaron las artistas invitadas para musicalizar el evento. Las más esperadas son la cantante colombiana Karol G y la rapera Missy Elliot. También participarán del show Madison Beer y el grupo de K-Pop TWICE. A diferencia de otros años, este año el line up está compuesto solamente por mujeres.
Las modelos que participarán del Victoria’s Secret Fashion Show 2025
Las modelos cumplen un papel muy relevante en este desfile, puesto que suele convocar a algunas de las figuras más destacadas de la moda. Incluso algunas alcanzaron el estatus de Victoria’s Angels, como se le suelen llamar a las famosas que suelen caminar su pasarela con ropa interior y sus características alas.
Están confirmadas algunas de las Victoria’s Angels más importantes de la historia de este evento, como es el caso de Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Joan Small, Lily Aldridge, Gigi Hadid y Stella Maxwell. También se suman algunas modelos nuevas que tienen mucha fuerza en el mundo de la moda: Anok Yai, Yumi Nu y Alex Consani. También, para la línea PINK ―dirigida a mujeres jóvenes― estarán Iris Law, Barbie Ferreira y Angel Reese.
A continuación, las modelos que participarán del Victoria’s Secret Fashion Show 2025:
- Adriana Lima
- Alessandra Ambrosio
- Candice Swanepoel
- Lily Aldridge
- Barbara Palvin
- Stella Maxwell
- Anok Yai
- Gigi Hadid
- Joan Smalls
- Imaan Hammam
- Daiane Sodre
- Paloma Elsesser
- Mathilda Gvarliani
- Ashley Graham
- Alex Consani
- Yumi Nu
- Precious Lee
- Iris Law
- Barbie Ferreira
- Angel Reese
- Doutzen Kroes
Otras noticias de Agenda
- 1
Murió el cantante de soul D’Angelo, a los 51 años: “Llevaba meses internado en un hospital”
- 2
La millonaria herencia de Diane Keaton y su buen olfato a la hora de comprar casas históricas, remodelarlas y venderlas
- 3
A qué hora empieza MasterChef Celebrity Argentina 2025 hoy
- 4
Jey Mammon, a su retorno a la televisión se suma su vuelta a los escenarios de la avenida Corrientes