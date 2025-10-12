A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador

La edición 2025 de La Voz Argentina (Telefe) está a punto de llegar a su final, mientras los seguidores del programa aguardan con emoción descubrir quién se quedará con el primer puesto. Tras una temporada a puro talento y emociones, el ciclo conducido por Nico Occhiato llega a su punto cúlmine y pronto el público podrá elegir al mejor cantante del certamen, que obtendrá cuantiosos premios.

El cierre del certamen se emitirá en dos galas consecutivas: el domingo 12 de octubre a las 22.15 y el lunes 13 de octubre a las 21.30. De esta manera, la audiencia podrá disfrutar de dos galas más para poder llegar a la elección del ganador entre los finalistas de los equipos de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda!. El programa se emite en simultáneo por Telefe y la plataforma HBO Max.

Quiénes son los finalistas de La Voz

Los participantes que protagonizan la gran final del concurso son:

Team Lali: Alan Lez

Alan Lez Team Luck Ra: Nicolás Behringer

Nicolás Behringer Team Soledad: Milagros Gerez Amud

Milagros Gerez Amud Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

En los cuatro equipos dirigidos por los reconocidos artistas, los participantes debieron pasar el casting masivo, audiciones a ciegas, galas de eliminación y, finalmente, llegaron hasta las semifinales y la gran final. Este arduo camino hizo que lleguen hasta la última instancia los cantantes más talentosos y más queridos por el público, que es quien termina definiendo los resultados de la competición.

Solo uno de los participantes se coronará en el concurso (Foto: Telefe)

Para votar al ganador en las galas de la final se pueden enviar un mensaje de texto con el nombre del participante AL 9009 o bien se puede ingresar a la web del programa http://lavozarg.ar. Dentro de las personas que manden su votación, se sortean premios de hasta $3.000.000. Las votaciones ya están abiertas para que el público elija a su artista favorito.

Cómo son los premios de La Voz

Con respecto a la recompensa económica que reciben los cuatro finalistas, el conductor Nicolás Occhiato anunció que se distribuirán del siguiente modo:

Primer puesto: 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km.

70 millones de pesos, un contrato con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km. Segundo lugar: 30 millones de pesos.

30 millones de pesos. Tercer lugar: 15 millones de pesos.

15 millones de pesos. Cuarto lugar: 5 millones de pesos.

De esta manera, todos los finalistas obtendrán un reconocimiento económico, además de la visibilidad pública que ofrece participar en el programa. Como ya explicó Ale Sergi en uno de sus recordados discursos en el programa, más allá del resultado del reality, los artistas deben apuntar a monetizar el reconocimiento de la gente que ganaron en estos meses y explotar su carrera artística.

La Voz Argentina fue reconocida por ser el talent show musical más exitoso del país, donde lo fundamental fue la calidad vocal de los participantes. Este año contó con un ecosistema multiplataforma que incluyó transmisiones en los canales de stream Luzu TV y Streams Telefe. Sofi Martínez fue la host digital que cubrió el backstage y los secretos del programa, acompañada por Momi Giardina y Santi Talledo, quienes reaccionaron en vivo a los shows. Además, se creó un programa paralelo llamado Lado V (Telefe) con la conducción de la China Ansa, que se emitió los domingos con entrevistas exclusivas y contenido detrás de cámaras.