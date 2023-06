Fernanda Sosa, la influencer uruguaya que vive en Miami, llegó al país como una diva y habló sobre el Bailando

escuchar

A pocas semanas de que comience una nueva edición del Bailando (América), llegó al país la influencer uruguaya, Fernanda Sosa, rodeada de guardaespaldas y cámaras que hicieron guardia periodística en el aeropuerto para darle la bienvenida.

Este martes por la noche, Pablo “Chato” Prada, histórico productor, estuvo en LAM (América) y respondió algunas preguntas sobre lo que se viene en el programa conducido por Marcelo Tinelli. “¿Quién es Fernanda Sosa?”, fue una de las consultas de Ángel de Brito.

“Llegó a Buenos Aires. Es una uruguaya que hace mucho tiempo que vive en Miami”, respondió el productor, aunque reconoció que todavía no habló con ella. El que influenció en su llegada fue Luciano “El Tirri”, primo y persona del círculo íntimo de Tinelli.

Fernanda Sosa llegó con muchas valijas, guardaespaldas y con un outfit digno de una nueva diva en el país. Las cámaras de LAM la fueron a recibir al aeropuerto. “Estoy muy feliz de estar en Argentina luego de un vuelo de ocho horas, muy feliz porque la gente me recibió muy bien aquí”, introdujo la influencer, quien este miércoles ya arrancará los ensayos con su coach.

“Mañana me voy a enterar de todo porque tengo una reunión con la producción en América. Tal vez con Tinelli también”, explicó.

La cronista le consultó si había visto el formato del Bailando y Fernanda Sosa respondió: “La verdad que me gusta todo, conozco todo. Lo he visto durante muchos años cuando vivía en Uruguay. Me gusta el brillo, el color, el baile”.

La influencer, que vive en Miami desde hace poco más de cinco años

La influencer, que vive en Miami desde hace poco más de cinco años, se presentó ante el público argentino: “Soy una soñadora que vengo a cumplir mi sueño en el Bailando, vengo a ganarme el corazón de los argentinos y también vengo a cumplir otros sueños. Así que voy a estar ayudando a fundaciones y eso la verdad que me hace muy feliz”. A su vez, no dudó de su gran objetivo: “Vengo a ganar”.

Por último, Sosa explicó cómo va a ganarse el corazón del público: “Con mi carisma, humildad, mostrar todas mis virtudes”. Además de ser influencer, Fernanda es actriz, tiene su propio reality show en YouTube, es psicóloga y tiene una empresa de marketing en Miami. En tono de broma, señaló que iba a “utilizar” la psicología para contestar y no enroscarse en las peleas del programa.

Instalada en Miami, la influencer uruguaya de 33 años dice estar lista para volver al sur y conquistar a los argentinos. “Desde que era adolescente veía Bailando por un sueño, me encantaba el programa. Todavía no puedo creer que ahora voy a ser yo la que va a estar en la pista”, contó entusiasmada en una entrevista telefónica con la revista Hola desde Estados Unidos.

De hecho, en 2009 se coronó Miss Atlántico Uruguay, desfiló en las pasarelas de París y Milán,y fundó su propia agencia de modelos. Hoy, con más de un millón y medio de seguidores en sus redes sociales, se presenta también como fashion influencer mientras apuesta a su agencia de marketing digital. Y en el medio de ese torbellino de proyectos, se prepara para bailar.

