A un año de la muerte de Mauro Viale, su esposa, Leonor, contó detalles de sus últimos días

Leonor, la viuda de Mauro Viale, reapareció en televisión y habló de los últimos días del periodista en su programa en A24 y reveló cómo su hijo Jonatan le contó sobre la muerte de su padre. La psicoanalista recordó la última vez que vio con vida a su marido y los días previos a contagiarse de Covid-19.

El periodista de 73 años murió el 11 de abril de 2021 de una trombosis que le provocó un infarto masivo cuando estaba internado en el sanatorio Los Arcos, en Palermo, luego de contraer coronavirus y verse afectado por una neumonía bilateral. Este viernes, su esposa Leonor contó a LAM (América) sobre un homenaje religioso que le hará su familia a un año de su fallecimiento en el que se deja de lado el luto público.

“De acuerdo a como son los ritos de la religión, indica que el duelo dura un año y se cierra, simbólicamente. Se le pone un monumento de mármol, se le hace toda una inscripción donde cada uno le dedica una frase de amor. No hay más que amor, porque indudablemente hubo amor, admiración, entrega y enseñanza de este gran maestro. Va a venir el rabino a cerrar esta ceremonia”, explicó la psicoanalista en una entrevista que le hizo Ángel de Brito.

Según reveló, el homenaje se hace públicamente, pero el luto es personal: “Esto es algo de cada uno. Yo no digo lo que pude cerrar, pero estoy cicatrizando”. La madre del conductor de LN+ aseveró que Mauro fue arrancado de la vida precozmente a causa de la falta de vacunas. En ese sentido, explicó que su marido gozaba de plena salud y se cuidaba. Hacía deportes, gimnasia, hacía pesas. Tenía una dieta que superaba las dietas de [Alberto] Cormillot, se cuidaba en las comidas, el cuidado del cuerpo. Él entregaba su alma a su profesión”, afirmó.

Para la esposa de Mauro, su muerte se dio “porque no le dieron la vacuna a tiempo”. “Él estaba sobre la edad correspondiente [para inocularse]. Le habían ofertado vacunarse, pero con su honestidad no aceptó que fuera por izquierda. Todos lo lamentamos profundamente porque no pudo resistir el bicho maldito”, dijo apesadumbrada mientras recordaba cómo se había dado su infección. “Ninguno midió en que él iba a tener los pulmones esmerilados por el virus”, contó.

Leonor también manifestó que la única forma en que lo convencieron para que se fuera a internar fue a través de una videollamada que le hizo una médica especialista. Ésta le explicó que si no podía respirar bien “no le iba a llegar oxígeno al cerebro”, algo que, evidentemente, lo hizo cambiar de idea. “Eso lo convenció. Entre varios enfermeros lo vistieron y se lo llevaron en silla de ruedas. Y esa fue la última vez que lo vi en vida, físicamente, después fue en el velatorio. Fue muy doloroso”, narró la mujer.

En el último audio, que le envió horas antes de su fallecimiento y que todavía conserva, el conductor le pidió su medicación para tratar una de sus afecciones preexistentes. “Tenía una arritmia, pero estaba controlado. Jony le llevó el medicamento, las gotitas, ropa y regalos. Se los tuvo que dar a las enfermeras porque nadie podía entrar y después pasó lo que pasó”, dijo.

En los días previos a su fallecimiento, mientras llevaba la vida con “normalidad” entre el trabajo y su casa, dijo, Mauro había perdido el apetito y actuaba raro, con cierta debilidad. “En eso, empezó a actuar la pulsión de la muerte que, lamentablemente pudo más que la pulsión de la vida”, narró. Además, contó que el conductor al principio estaba en una sala de terapia intermedia, pero que, llegado un momento, lo cambiaron a una suite normal, quizás a pedido de él. “Fue una enfermera y lo encontró en paro, pero ya había pasado. Hicieron todas las maniobras posibles y no lo pudieron rescatar”, sostuvo sobre cómo se dio el fallecimiento del periodista de América.

Por otra parte, contó que fue Jonatan el que le contó sobre la muerte de su esposo. Según explicó, el médico la iba a llamar, pero este le recomendó que mejor vaya él y se lo dijera en persona para evitar que se desmayara. “Me acuerdo que vino y me dijo: ‘Papá no está’. Y yo: ¿cómo? Yo hubiese preferido desmayarme. Fue extremadamente duro, doloroso, triste”.

La generosidad de Mauro y el día que se enteró del golpe militar

A lo largo de la entrevista, Leonor explicó que su marido era muy generoso y siempre trató de ponerla primero a ella antes que a él. “Él era muy generoso. Él era muy sencillo consigo mismo, pero le gustaba que su esposa tuviera lo más preciado si le gustaba”, dijo. Además, explicó que todavía conserva todas sus cosas por pedido de sus hijos y por una cuestión mística que le impiden donarlas.

Además, recordó la época más difícil de la carrera de Mauro y cómo lograron salir de esa situación. “Antes de la dictadura, nosotros estábamos en Inglaterra y en la BBC ya sabían que se venía el golpe. Nosotros fuimos a visitar -de turismo- y fuimos al museo británico, pero ¿a donde fue él? A la BBC. Ahí nos dijeron: ‘mañana ustedes tienen un golpe’”, contó sobre lo que finalmente pasó el 24 de marzo de 1976.

Y siguió: “Nosotros teníamos pasajes para volver, creo que el 26, y cuando llega el avión subieron soldados con fusiles al colectivo -que acerca a los pasajeros hasta el avión- con una lista y empezaron a llamar. Nos dijimos: ‘Acá morimos’. Porque no se sabía si después aparecías tirado en el río. Fue un hecho muy dramático y traumático. La verdad es que la pasamos espantoso con la represión”, agregó.