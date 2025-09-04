A un año de la muerte de Selva Alemán, Arturo Puig la recordó con un emotivo video

El 3 de septiembre se cumplió un año de la muerte de Selva Alemán y Arturo Puig la recordó en sus redes sociales con un emotivo video que mostraba una serie de fotos y videos de su trayectoria arriba de los escenarios. Sin emitir palabra alguna, el actor dejó ese sutil mensaje en memoria de quien fue su compañera de vida durante 50 años.

Puig replicó en su Instagram un clip que publicó originalmente en su cuenta el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, que rememoró el testimonio de Alemán sobre su trabajo como artista. “Yo me crie en los teatros y arriba de los escenarios. Entre cajas y aprendiéndome las obras de memoria, porque mi mamá me llevaba al teatro. Yo amo a mis personajes, sean como sean y trato de entenderlos. El arte es un camino de ida y le sirve a todo el mundo. Creo que es un camino en el cual uno no se equivoca”, se la escuchó decir.

Selva Alemán murió a los 80 años a causa de un infarto Santiago Filipuzzi� - LA NACION

Alemán murió a los 80 años de un infarto. “Su nombre real era Carmen Selva Giorno, nació el 30 de abril de 1944, hija de la recordada actriz Carmen Vallejo. Su deceso se produjo el 3 de septiembre de 2024. Inició su carrera en el teatro a una edad temprana y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas de la escena artística argentina, llevando adelante una trayectoria de más de seis décadas, con múltiples reconocimientos”, expresaron desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices al hacerse eco de la noticia.

En marzo del 2025, durante su paso por La Noche de Mirtha (eltrece), Puig habló sobre cómo era su vida cotidiana sin Alemán. Ante la consulta de la conductora acerca de por qué había cancelado su participación en una obra de teatro, la cual marcaría su regreso a los escenarios, explicó: “La verdad es que no he podido”. Al hacer referencia a su compañera de vida, señaló: "La extraño mucho. Es así, la vida continúa. Es difícil, me cuesta pensar que no la voy a ver más”. Acto seguido, se refirió a la falta que le hace a diario. “Me pongo a ver televisión, de golpe veo la escena de un actor y me volteo porque hacíamos comentarios. Éramos muy compañeros, estábamos todo el tiempo juntos”, añadió.

Al recordarla con un poco de alegría, sumó: “Vivo en una casa muy grande en Belgrano. Veinticinco años que vivimos ahí. Con la ropa de Selva puedo poner cuatro boutiques”.

Arturo Puig y Selva Alemán se conocieron durante la grabación de una telenovela producida por Romay y sintieron un "flechazo" al instante Patricio Pidal/AFV

Incluso, en esa ocasión dio detalles de los últimos días de la actriz: “Ella empezó con dolor de estómago. No nos imaginamos que era un problema cardíaco, parecía algo que había comido. Yo llamé al médico, vino, le hizo un chequeo, dijo que estaba todo bien y quedó ahí. Quedó como que se había recuperado un poco”. Y detalló: “Pasó una hora, se sentó en otro lugar y ahí empezó de vuelta. Me dijo ‘estoy mal, estoy mal’. Llamé a la ambulancia, vinieron y ahí fue cuando le hicieron todo el chequeo y me dijeron por lo bajo ‘es un infarto’”.

“Pidió un código de alarma. Yo me quedé helado porque no me imaginaba eso. Llegamos a la clínica en Belgrano, entró y bueno, ahí fue. No se puede creer. Yo no lo puedo creer”, concluyó.

La historia de amor de Arturo Puig y Selva Alemán

Los actores se conocieron en el marco de los preparativos para la grabación de la telenovela Fernanda, Martín y nadie más, de Alejandro Romay. Pese a que los dos estaban casados, al cruzarse, algo sucedió, como “un flechazo”.

De acuerdo a lo que mencionaron en diferentes oportunidades, pasó “bastante tiempo” hasta que decidieron en terminar con sus respectivos matrimonios y en 1974 le dieron rienda suelta a lo que sentían el uno por el otro.

En 1974 Puig y Alemán comenzaron a vivir su romance en público (Archivo)

“Nos casamos el día del cumpleaños de Selva, un 30 de abril. Y no nos acordamos ni de qué año. Tuvimos nuestras idas y vueltas, pero siempre hubo amor y humor. Nos divertimos mucho juntos”, resumió el actor en una entrevista para LA NACION años atrás.

Los dos vivieron un romance apasionado que siguió por más de 50 años. Se consolidaron como una de las parejas más queridas del espectáculo nacional y su amor se consolidó tanto arriba como abajo de los escenarios y los sets de filmación.