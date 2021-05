Abel Pintos habló de su salud tras contagiarse de coronavirus: “Hubo momentos densos”

Como otras figuras del mundo de la música y el espectáculo, Abel Pintos (37) suele recurrir a las redes sociales para comunicar novedades vinculadas a su carrera artística. Pero, en ocasiones, sorprende cuando los posteos tienen que ver con su vida personal. En las últimas horas de este viernes, el músico detalló cómo evoluciona tras contraer Covid-19 y qué espera hacer durante los próximos días.

“Gracias a Dios la voy llevando bien. Hubo momentos bastante densos, pero por suerte parece haber pasado y me siento cada día un poco mejor. Me acompaña con dos llamados diarios una doctora que me contiene, hace un seguimiento de mis sensaciones y me da sus consejos”. Con esas palabras, Pintos dio inició a una seguidilla de tuits para hablar de su estado de salud.

El primero de los tuits en los que Abel Pintos contó cómo evoluciona su cuadro de coronavirus Twitter @AbelPintos

Seis días después de haber confirmado su diagnóstico, el cantante reveló cómo transita la enfermedad y adelantó qué hará una vez que se recupere del todo: “Si Dios quiere y sigo así, en unos días ya me dan el alta y, de a poco, puedo reincorporarme a mis actividades”. Actividades que, entre otras cosas, tienen que ver con el lanzamiento de El amor de mi vida, su nuevo álbum.

Abel Pintos se recupera del Covid-19 y les lleva tranquilidad a sus seguidores Twitter @AbelPintos

Además, desde su aislamiento, recordó los shows del último tour, en el que repasó sus 25 años con la música. “Hoy recordé y visité mentalmente los conciertos que hicimos este año con la gira Quiero cantar y volví a disfrutar de todos los hermosos momentos que pudimos compartir. Volví a sentirme profundamente agradecido con tod@s l@s (sic) que nos acompañaron”, escribió en Twitter.

El músico recordó la gira Quiero cantar en la que repasó sus 25 años de carrera Twitter @AbelPintos

El pasado 8 de mayo, Pintos confirmó que el test de coronavirus había arrojado un resultado positivo. Ese mismo día, contó que solo presentaba síntomas leves y agradeció la buena energía que le enviaron sus fans.

LA NACION