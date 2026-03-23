AC/DC se presenta en el estadio de River el 23, 27 y 31 de marzo. En este contexto, muchos se preguntan qué cortes de calle y cronograma de desvíos están planificados para la organización del evento.

Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires difundieron el cronograma que incluye cortes de avenidas y calles con horarios específicos para garantizar una mejora logística para el recital.

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AC/DC en River: el cronograma de cortes de calles programado para los recitales del 23, 27 y 31 de marzo

El siguiente cronograma estará vigente las tres noches de recital en River, es decir el lunes 23, viernes 27 y lunes 31 de marzo, de 13 a 2 de la mañana del día siguiente:

Corte total del perímetro comprendido entre la Avenida Del Libertador, Avenida Udaondo, Avenida Pres. Figueroa Alcorta y Monroe.

Corte total de la avenida Pres. Figueroa Alcorta entre avenida Udaondo y Monroe.

Corte total de la Avenida Guillermo Udaondo, entre Avenida Del Libertador y Colectora Int. Cantilo.

Corte total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna.

Corte total de las calles Campos Salles y Tte. Ricchieri entre Avenida Del Libertador y Avenida Guillermo Udaondo.

Corte total del Puente Labruna, entre la avenida Pres. Figueroa Alcorta y avenida Intendente Cantilo.

Cómo llegar a River

El estadio River Plate está en Av. Figueroa Alcorta 7597, en Buenos Aires. Según el sitio del club, estas son las maneras de llegar al complejo en transporte público:

Metrobus Norte y las líneas 15, 28, 29, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 130 y 160.

Estación Congreso de Tucumán de la línea D del subte.

Tren Mitre ramal Tigre - Estación Núñez.

Tren Belgrano Norte - Estación Ciudad Universitaria/Estadio Monumental.

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Para quienes vayan en tren, el club habilitó un acceso más directo desde la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte hacia Puente Labruna. River explica que esa conexión permite salir de la estación y encarar el ingreso al estadio por ese sector, pasando luego por los controles habituales.

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Según la guía oficial de accesos del club, no todos los sectores entran por el mismo punto: Belgrano lo hace por Av. Libertador y Udaondo o por Puente Labruna; Centenario Alta y Baja, por Quinteros y Puente Labruna; Centenario Media, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe; San Martín, por Av. Figueroa Alcorta y Monroe o por Puente Labruna; y Sívori, por Puente Labruna, con opción de Udaondo y Libertador para Media y Baja.

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