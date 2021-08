Adrián Pallares reveló por qué Pampita tiene prohibido hablar de la China Suárez

La separación de María Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña luego de cinco años en pareja generó un gran alboroto dentro del mundo del espectáculo. En este contexto, Pampita Ardohain, expareja del actor chileno, quedó en el foco de atención por no dar ninguna opinión al respecto.

Más allá de los motivos personajes de la jurado de La Academia (eltrece) para hablar sobre un vínculo que no le corresponde, en Intrusos (América) plantearon una posible hipótesis a esta negativa. En la edición nocturna del ciclo de espectáculos, Adrián Pallares reveló su información. “La última vez que habló de la China, la habría llamado Vicuña y le habría dicho ‘no vuelvas a hablar de nosotros’. Fue hace poco, él la llamó y le pidió que no hable más. Parece que Pampita quedó seca”, aseguró.

Pampita y Roberto García Moritán disfrutan de su hija Ana. Instagram @ robergmoritan

“No puedo certificar si ese llamado existió, lo que sí sé es que ella dijo que no iba a hablar porque no le corresponde. Ella dio vuelta la página y está disfrutando su presente”, agregó Alejandra Martínez. Aunque la conductora no habló sobre el tema, una de sus mejores amigas aprovechó para dar su punto de vista sobre Vicuña.

Las críticas de una amiga de Pampita

Una de las mejores amigas de Pampita se metió en la ruptura entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Fue Paula Galloni, que habló en el especial de Intrusos y reveló detalles que podrían comprometer al actor chileno.

“A mí, sacándola a Pampita y hablando de Benjamín Vicuña, no me sorprende nada. Pero creo que no le sorprende a nadie. Yo tengo esta teoría: él arrancó una novela nueva sin la China Suárez y es la primera vez que trabajan separados en la Argentina. Él pone un pie en otro país y es otra historia. Lo que digo es que él es un seductor serial, un depredador”, aseguró.

La vida de soltero de Benjamín Vicuña

En Los ángeles de la mañana (eltrece) la periodista Pía Shaw contó cómo fue la primera noche de Vicuña lejos de la actriz. “Yo te voy a contar cómo fue la noche de anoche. Benjamín ya se quedó en el departamento que tienen en el barrio de Palermo. Ellos vivían en Pilar y ese departamento lo tenían por si, por ejemplo, tenían que viajar a Ezeiza o hacer algo, entonces pasaban por ahí y ultimaban detalles”, relató.

Bautista, Benicio y Beltrán -los hijos que el actor chileno tuvo con Pampita- se quedaron con él. “Seguramente les explicó que esto venía por la separación. La China se quedó con sus hijos (Magnolia, Rufina y Amancio) en su casa”.

LA NACION