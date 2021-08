Rocío Marengo criticó la nueva versión de Intrusos y Rodrigo Lussich estalló: “No nos importa hacer lo que hacía Rial”

Este miércoles, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dedicaron unos minutos de Intrusos (América) para responder a las declaraciones que realizó sobre ellos Rocío Marengo. La modelo había dicho que el citado programa no era de ellos, sino que “viene de Jorge Rial”. En su defensa, un enojado Lussich aseguró: “Este es nuestro Intrusos. Jamás seremos Rial”.

El cruce entre Marengo y los conductores del ciclo de espectáculos de América comenzó en la mañana de este miércoles, con declaraciones que le dio la modelo y novia del empresario Eduardo Fort (hermano del fallecido Ricardo) al programa LAM (eltrece).

Rodrigo Lussich, enojado con Rocío Marengo: "Jamás seremos Rial"

La entrevista fue en el contexto de la producción de una serie sobre la vida del chocolatero, fallecido en 2013.

Marengo, molesta por la manera en que ella asegura que Lussich y Pallares trataron el tema de la serie sobre su cuñado, disparó contra los conductores de Intrusos. Señaló que ambos “dicen barbaridades” y luego agregó: “Aparte es un programa que ni siquiera es de ellos. Viene de Rial”.

Este miércoles a la tarde, tanto Pallares como Lussich, especialmente este último, recogieron el guante y salieron a contestar a estas declaraciones de la modelo. Todo esto en el marco en que ambos se hicieron cargo de la marca Intrusos este año, luego de que su conductor por 20 años, Jorge Rial, decidiera abandonar el ciclo. Los nuevos conductores le dieron al programa una impronta más distendida y lúdica.

Quien primero tomó la palabra fue Lussich, que señaló con dureza: “A nosotros no nos importa lo que a vos te parece el programa, Marengo. De verdad. Con todo respeto, nos chupa un h... lo que a vos te parezca el programa. No lo hacemos para vos. Lo hacemos para un montón de gente que disfruta lo que hacemos”.

Luego, el periodista, aclaró: “Es nuestro Intrusos. No el de otro. El otro duró 20 años. Fue un éxito de este canal, de la televisión argentina. Y dejó su marca. Y estamos orgullosos de seguir con esta marca y agradecemos. Pero este es otro Intrusos. Y es nuestro. Si a vos no te gusta no le importa a nadie”.

“Jamás seremos Rial”

Luego de responder otras declaraciones de Marengo, el coconductor del ciclo volvió sobre la comparación que había realizado la modelo y sentenció con enojo: “Nunca seremos Rial porque no nos importa hacer lo que hacía Rial. No porque esté mal. No nos interesa ser Rial, y lo demostramos todos los días”.

“Creo que hubiera sido el peor error de nuestras vidas querer ser Rial. Jamás seremos Rial porque este es nuestro programa. Te guste a vos o no te guste, Marengo”, remarcó Lussich.

Por su parte, cuando llegó el turno de hablar a Pallares, también hizo su aporte. “Ese Intrusos que tanto le gustaba a Rocío Marengo la tuvo ‘frizada’ años. Años. Ese Intrusos que ella añora no la tenía muy en cuenta”, disparó.

A modo de remate del tema, Lussich sentenció: “No hay gente prohibida en este programa. Puede venir el que quiera cuando quiera”.

