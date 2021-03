Ailén Bechara se animó un jugado cambio de look: “Renovada y desencajada”

Ailén Bechara se animó a cambiar de look para comenzar una nueva etapa en su vida, cargada de emociones y miedos. La modelo se despidió de su larga cabellera rubia platinada y pasó por la peluquería para renovar su apariencia: “Volviendo, distinta y desencajada”.

La modelo, que dio sus primeros pasos en televisión en 2011 como azafata de A todo o nada, el ciclo de Guido Kaczka, ahora tiene un estilo de vida diferente, donde reparte sus ocupaciones laborales con la maternidad. Bechara es madre de Francisco, de dos años y medio, junto a su pareja, Agustín Jiménez, y a mediados de febrero su hijo empezó el jardín.

Corto y rubio: Ailén Bechara se animó a un cambio de look - Fuente: Instagram

Como un símbolo de todos los cambios que está experimentando en su vida en plena pandemia de coronavirus, decidió cortarse el pelo y decirle adiós a la melena larga con rulos. Ahora luce el cabello corto, y lo celebró en sus redes con un sincero posteo: “Volviendo renovada, y desencajada. Risas y lágrimas, pero acá estoy; también empecé la facultad, y Fran ya cuenta hasta diez”.

Bechara retomó sus estudios para recibirse de Licenciada en Marketing, y a la par está evaluando proyectos televisivos para volver a la pantalla chica. “La adaptación del jardín va bien, ya me instalé en Buenos Aires con mi familia y en un mes cumplo 31″, cerró, junto a dos postales donde lució su nuevo look.

En enero, la exazafata contrajo Covid-19 y estuvo aislada en un cuarto de su hogar para no contagiar a su hijo ni a su pareja. “Síntomas tuve muy pocos gracias a Dios. Solo resfriado, congestión, dolor de cabeza todos los días, pérdida de gusto y olfato; pero bueno, dentro de todo nada grave. Así que les pido que se cuiden, por favor, porque yo me cuidé mucho y sin embargo me contagié”, contó en sus redes antes de recibir el alta médica.

LA NACION