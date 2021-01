El recuerdo de Selene Gómez que causo furor en Instagram. Imagen: @selenagomez

Selena Gómez celebró el aniversario de Rare -su último álbum- con una postal para recordar el increíble videoclip que montó tiempo atrás. Comenzaba el 2020 y la artista se recuperaba de su ruptura con Justin Bieber cuando jugó a ser una "hada empoderada" que terminó marcando el nuevo ritmo de su vida.

Sin realizar ningún tipo de descripción, la cantante solo posteó la foto de una de las escenas del clip y sus fans hicieron el resto: generar una revolución. De hecho, la imagen que eligió la muestra a ella luciendo un vestido traslúcido (que fue furor) sobre la cama principal con una mirada reflexiva.

Selena recordó su videoclip con una postal que dejó a todos sin palabras.

"Rare" estuvo dirigido por BRTHR y por entonces mostraron a Gómez en un bosque de cuento de hadas con los colores del arcoíris.

Tal como expresó en varias entrevistas tras el lanzamiento, la canción intentó reflejar un mensaje de "amor propio, aceptación y empoderamiento para seguir adelante de una manera positiva y celebrar lo lejos que se pudo llegar".

Hoy en día, la artista de 28 años se encuentra protagonizando uno de los segmentos más vistos de HBO llamado "Selena + chef", donde logró reunir a miles de personas para verla cocinar con distintos profesionales del área durante toda la cuarentena. Si bien finalizó en agosto del año pasado, recientemente publicó el adelanto de la segunda temporada que llegará a la plataforma el próximo 21 de enero.

"Como todos saben a estas alturas, no soy la mejor cocinera", confiesa durante una voz en off en el clip. "Pero no voy a dejar de intentar mejorar. Así que estoy de regreso en mi cocina para que me enseñen los mejores chefs", reveló con emoción.