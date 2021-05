Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini mostraron las pataditas de su bebé

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini compartieron un emocionante video en las redes sociales donde se puede ver con claridad las pataditas de su bebé. La nutricionista transita las 22 semanas de embarazo y para festejarlo publicó las imágenes en su cuenta de Instagram donde contó que en la casa todos están “locos de amor”.

“No puedo dejar de compartir esta felicidad que no me entra en el cuerpo. No sé cuánto se notará en el video, pero acá en casa nos estamos volviendo locos de amor de cómo lo notamos y sentimos”, escribió junto a las imágenes de su panza donde se puede ver claramente que la criatura da un par de golpecitos y, enseguida, su marido toca el vientre para sentir los movimientos.

La esposa del doctor Cormillot aseguró que cada día se recuerda a sí misma que transita un momento a pura felicidad. “22 semanas diciéndome cada día: sí, estas embarazada, es verdad. No puedo creerlo, me emociona como el primer día. No veo la hora de tenerlo y no parar de mimarlo toda la vida. Tantas personas esperándote para hacerte feliz. Emilio”, agregó.

Semanas atrás, Pasquini también usó sus redes sociales para escribir una carta dedicada al futuro hijo de la pareja. “Mi Emilio: hace cuatro meses le estoy alquilando la casita, se la voy a cobrar cara, no van a alcanzar los besos y abrazos que me va a tener que dar”, escribió la nutricionista sobre la gestación del bebé.

“Siento que estoy jugando al ‘embarazo’ cada vez que lo veo en una eco, pienso. Es mentira, me ponen una foto y me dicen que es mío, veo la panza y pienso ‘me estoy hinchando mucho’ y cosas así, sin mucho sentido, pero es que no caigo, no se cuándo voy a creer que finalmente pasó, que está conmigo”, reflexionó en su momento la esposa de Cormillot.

