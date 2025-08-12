Alejandra Maglietti fue mamá y compartió la primera foto de su hijo Manuel

Alejandra Maglietti se convirtió en madre primeriza de Manuel, el niño que tuvo fruto de su relación con Juan Manuel -abogado y dueño de una empresa de envases plásticos-. Mediante la emisión de Bendita (Canal 9) del lunes 11 de agosto, Beto Casella anunció el nacimiento y detalló cómo se encuentra su compañera de panel y su bebé.

Después de tomarse unos días del programa, la letrada y modelo por fin dio a luz. Así lo confirmó Casella en directo: “Si no es la noticia del año para este programa, anda por ahí. Ha nacido Manuel”. Después del comunicado, informó que pesó 4,200 kilos y describió: “Se veía muy grandote”.

Beto Casella dio detalles del nacimiento de Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti (Fuente: Canal 9)

“Es divino, hermoso, gracias a Dios salió todo bien, por supuesto”, agregó el conductor con una sonrisa en su rostro a medida que el resto de sus compañeros del ciclo aplaudieron y felicitaron a Maglietti.

“Fue cesárea programada. Ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale, como corresponde, el tiempo previo y ahora. Todos pendientes y sin molestarla. Haciéndole saber que lo que hiciera falta toda esta familia está pendiente, que iremos a verlo cuando ella esté más tranquila, sin invadirla, porque son momentos que la mamá quiere estar tranquila con su criatura y con el papá”, señaló Casella.

Además, en el programa explicaron que la abogada está en perfectas condiciones de salud y en plena recuperación después del parto. Al mismo tiempo, la producción compartió una foto en la pantalla principal donde se logró ver el rostro de Manuel a pocos minutos de haber nacido.

Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti y Juan Manuel (Fuente: Canal 9)

Cabe destacar que días antes de parir, Maglietti compartió en su cuenta de Instagram un reel donde enseñó su “último look” con su panza de embarazo. Allí preparó uno de los outfits -como hacía de rutina para sus casi dos millones de seguidores- y escribió: “¡Estos días de tanta ansiedad acá estamos con tantos sentimientos diferentes y esperando el momento!”.

La llegada de Manuel fue esperada por el entorno de la abogada, en particular por sus compañeros de trabajo, tanto en Canal 9 como en Radio Pop. Según contó en una entrevista para LA NACION en mayo de este año, “se dio de manera espontánea y fue una sorpresa porque no era algo que esperara a corto plazo". “Los médicos me habían dicho que el día que quisiera ser mamá, probablemente iba a tener que hacer un tratamiento. Entonces estaba tranquila, creyendo que cuando tomara esa decisión iba a hacer algún tratamiento. Y no”, rememoró.

Acerca de la historia de amor entre Alejandra Maglietti y Juan Manuel, los dos se conocieron en el cumpleaños de un amigo. De acuerdo a la anécdota que recordó, esa noche se sentaron juntos y charlaron bastante. Luego, comenzaron a seguirse en Instagram y de tanto en tanto se respondían stories.

En una de las últimas fotos que subió a su cuenta de Instagram, Maglietti jugó con sus looks de embarazada y destacó la ansiedad que recorría su cuerpo por dar a luz (Fuente: Instagram/@alemaglietti)

Hace dos años que están en pareja y un año y medio que conviven. Pese a que tuvieron un inicio tímido, los dos se complementaron bastante bien y ahora transitan la maternidad y paternidad primeriza.

Pese a que es nacida en Chaco, Maglietti tiene sus padres en Formosa. “Es el primer bebé de la familia y están todos felices. Cuando nazca van a venir para el nacimiento y también mi abuela, que tiene 98 años”, dijo a este medio meses atrás.