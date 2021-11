Alejandra Maglietti le exigió una disculpa a Wanda Nara: “Yo no estuve con tu marido”

Alejandra Maglietti se hizo eco de la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez y le exige una disculpa a la empresaria por haberla agraviado a través de las redes sociales. La periodista se había referido en Twitter a la publicación de Wanda en Instagram en donde trató de “zorra” a una mujer sin revelar el nombre y exponerla al escarnio público.

La panelista de Bendita (elnueve) aprovechó el momento en el que se repasaba la nota de Telefe cuando la representante deportiva contó que “cree en el perdón” y que había llamado a Eugenia “la China” Suárez, para disculparse por haber usado la palabra “zorra” y haberse “cargado otra familia” en una storie de Instagram en una clara referencia a ella. En ese sentido, Wanda sostuvo que lo hizo porque utilizó “una palabra no muy elegante” para referirse a la actriz con quien habían limado asperezas, por lo que reconoció que había estado mal.

“A mí, Wanda no me pidió perdón. Y yo, Wanda, no estuve con tu marido, encima. O sea, que yo merecía más perdón que la China. ¡Perdón!”, apuntó tajante Maglietti en el programa de este miércoles mientras era secundada por Edith Hermida. “Tiene razón Ariel Wolman de que Wanda tiene que pedirle perdón [a Maglietti]”, manifestó la coconductora que se hizo eco del informe de Nosotros a la mañana.

Alejandra Maglietti dura contra Wanda Nara: "Recibí sin comerla ni beberla" Captura TV

“Yo recibí sin comerla ni beberla porque no tengo nada que ver”, agregó mientras Horacio Pagani trató de minimizar “el insulto” que utilizó Wanda Nara en Twitter. “Boludita no es tan fea palabra”, dijo.

Sin embargo, la periodista insistió en su postura y el gesto que espera de la empresaria de ahora en adelante. “Pero yo no tenía nada que ver, Horacio. Hice una opinión que no le importaba a nadie lo que yo pudiera decir”, aclaró. En tanto Hermida justificó que en el momento del escándalo del Wandagate “todos opinaron, pero Wanda se la agarró con la pobre Maglietti”.

En esa línea, Beto Casella agregó que quizás a Wanda y a Mauro “les importa” lo que ella opine. “Capaz que alguna vez el pibe te vio y comentó algo de vos y le quedó”, dijo con ironía. “Puede ser. Eso no lo sé, pero yo no tengo nada que ver”, afirmó y recordó que Wanda no contestó en ese momento la publicación sino que “lo leyó a destiempo”. “Eso había sido a la mañana y ella me atacó a la tarde. Pero yo no tengo qué ver Wanda, me podías haber pedido perdón también”, sintetizó.

El tuit de la discordia

A pocas horas de la publicación de Wanda en Instagram, Maglietti se volcó a Twitter para decir que todo era “un show” de la mayor de las hermanas Nara, porque no había revelado el nombre de la persona. “Más allá de que es claro que lo de Wanda etc., es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer. Expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión”, escribió.

El explosivo tuit con el que Wanda Nara parece reafirmar quién es la tercera en discordia en su supuesta separación de Mauro Icardi Twitter / @wandaicardi27

Sin embargo, Wanda no se guardó nada. “¿Necesitás nombres boludita? o un mapa para saber quién es la put***ta que manda fotos a casados. Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, arremetió.