Alejandra Maglietti reveló qué es lo que busca en un hombre

Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Alejandra Maglietti

26 de abril de 2019 • 11:03

Recientemente separada en buenos términos de Jonás Gutierrez, Alejandra Maglietti es la nueva soltera codiciada del panel de Bendita y sus compañeros no dejan pasar el tema. Esta vez fue consultada sobre los requisitos que busca en un hombre.

"Me fijo mucho en las faltas de ortografía de los mensajes. No me gusta la gente que escribe mal", confesó la abogada, periodista y modelo. "Me mandan fotos desnudos pero esos mensajes no los abro. Priorizo la inteligencia. Que sepa hablar bien y tenga linda conversación"

También aclaró que no está interesada en salir con hombres que hayan tenido citas con varias famosas, pero que igualmente por ahora está sólo "para mirar".

La separación entre Alejandra y el futbolista se dio luego de cinco años de relación, período que incluyó la lucha de Jonás contra el cáncer y una proposición de casamiento.