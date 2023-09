escuchar

Alejandro Sanz es uno de los artistas que se animó a abrir el corazón y hacer público, lo que le sucedía cuando la música terminaba y las luces del escenario se apagaban. En mayo, en medio de su gira, compartió un alarmante mensaje en las redes sociales que preocupó a sus fans. Aseguró que estaba “triste y cansado” e incluso se sinceró al decir: “A veces no quiero ni estar”. A partir de su declaración, varias celebridades, entre ellas Martina ‘Tini’ Stoessel, se animaron a compartir su costado más vulnerable y abrieron el debate sobre la salud mental. Ahora, a raíz de su aporte, el cantante español recibió una importante distinción: fue investido doctor Honoris Causa en la Universidad de Cádiz (UCA).

Esta semana, Sanz fue distinguido como doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz durante un acto que se celebró en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Algeciras. Tras recibir la distinción, brindó un sentido discurso y se lo dedicó a “una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo”. ¿Cuál?: “La alegría”.

El discurso de Alejandro Sanz (IG @alejandrosanz)

“Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje. Alegría es el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental y entre esas cosas la más importante, que es aprender”, sostuvo el intérprete de “Corazón partío”.

“La alegría con la que hago mi trabajo todos los días, la alegría con la que mis padres me celebraban mis logros. La alegría de un doctorado como este, en una Universidad como esta, alegría de ser un alumno siempre, alegría de sentir que los que saben más que tú no son una amenaza, sino una alegría”, continuó el discurso del músico de 54 años.

Alejandro Sanz investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz (UCA) Instagram @alejandrosanz

En esa misma línea, reconoció que muchas veces sintió el “síndrome del impostor”, pero les dijo a los “más jóvenes” que les haría “el camino más corto” y expresó: “No hay nada que te llegue que en realidad no merezcas. La vida da muchas vueltas, es un ir y venir”. Asimismo, enfatizó: “Cierto que hay gente que se merece todo y no consigue lo que quería, pero eso no quiere decir que tú no lo merezcas”.

Por otra parte, además de brindar un profundo discurso tras el reconocimiento, Sanz compartió un posteo en las redes donde reflexionó sobre su distinción:“La asignatura más importante de nuestras vidas es la alegría. Y todos somos sobresalientes”.

El posteo que compartió Alejandro Sanz tras su importante distinción Instagram @alejandrosanz

Acompañado por varias postales del evento y un video del discurso, Alejandro Sanz escribió: “Hoy, me nombráis Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. Feliz y emocionado, solo puedo dar las gracias y dedicárselo a los que con un lápiz hacen arte, a los que con una pizarra hacen estudiantes, a los que con una guitarra hacen historias, a lo bello de vivir buscando siempre una nota, un número, una ecuación o una estrella o un detalle que nos salve”

La publicación no tardó en llenarse de cálidos mensajes de sus seguidores, quienes lo felicitaron por la distinción. Incluso, su primogénita Manuela Sánchez lo celebró públicamente: “Orgullosa de poder llamarte papi y doctor”. La joven, nacida en 2001, es la hija mayor del cantante, fruto de su relación con la modelo mexicana Jaydy Michel y, al igual que su madre, se dedica al mundo de la moda y tiene un emprendimiento de trajes de baño.