Alexis Puig presentó a su nueva novia, a dos meses de su separación de Lola Cordero

El 22 de diciembre, Lola Cordero (48) y Alexis Puig (48) sorprendieron al mundo del espectáculo luego de anunciar el final de su relación, que los mantuvo juntos durante 19 años. En aquel entonces, la pareja confirmó que se alejaron en buenos términos, con el fin de resguardar el bienestar de las dos hijas que tienen en común: Lara, de 13 años, y Eva, de 10. Sin embargo, tres meses después de la noticia, fue el periodista y cineasta quien apostó nuevamente al amor y presentó a su novia, una joven llamada Luciana Méndez.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, el columnista del noticiero de El Nueve compartió dos postales en las que se luce feliz junto a su pareja. Asimismo, en el pie de la publicación agregó el emoji de un corazón color negro y procedió a etiquetar a la mujer en cuestión.

Las postales que compartió Alexis Puig junto a su pareja, Luciana Méndez Instagram @AlexisPuig

A raíz de su posteo, muchos de sus seguidores dejaron elogios a través de mensajes. Por su parte, el periodista deportivo Toti Pasman expuso su alegría a través de un emoji con aplausos. “Me pone muy contento, felicidades”, apuntó otro usuario. “Viva el amor”, continuaron. De esa forma, la publicación generó la sorpresa de sus más de 60 mil seguidores y todas las miradas se posaron sobre Méndez. Pero, ¿quién es ella?

En sus redes sociales, la mujer de 33 años se define como “Software Engineer de una fintech Argentina” de día, y “deidad sobrehumana”, de noche. Por otro lado, se titula como “Madre Fungí”, “Bailarina Gitana” y “Bruja Celta”.

Amante de los tatuajes, tal y como los expone en diversas publicaciones, la mujer lleva su propio estilo y luce habitualmente sus looks más llamativos y extravagantes con los que posa ante los fotógrafos.

Por su parte, Alexis suele comentar algunas de sus publicaciones y de esa forma le demuestra su amor. En una de las últimas, donde la joven se vistió de astronauta, expresó en inglés la frase “the most beautiful astronaut in the galaxy”, lo que en español significa “la astronauta más linda de esta galaxia”.

Luciana Méndez, en una de las postales que compartió en su cuenta de Instagram, vestida de astronauta Instagram @luubolena

El propio Puig rompió el silencio en la edición del miércoles en Socios del espectáculo (eltrece). Con una evidente sonrisa, respondió a las preguntas de la cronista y precisó: “Estoy súper feliz. Estamos juntos desde principios del año, nos conocíamos por Instagram. Cuando anuncié mi separación, Luciana, quien también se había separado, me escribió. Me dijo: ‘¿Porqué no vamos al cine?’. Vimos que teníamos buena onda y así empezó todo”.

En relación con la iniciativa que tomó Méndez, concluyó: “Me encantó, no se si hubiera encarado a nadie… Tantos años en pareja, uno pierde la práctica. No estaba en búsqueda de nada”.

La palabra de Alexis Puig sobre su relación con Luciana Méndez

Cómo fue la separación de Alexis Puig y Lola Cordero

En diciembre pasado, tanto Lola como Alexis se encargaron de anunciar el fin de la relación de casi dos décadas en sus respectivas cuentas de Instagram. “Quería contarles que tras muchos años juntos hemos decidido con Lola separarnos”, contó el periodista de cine y espectáculos en sus historias.

“No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia a la que amamos”, añadió Puig.

Dolores Cordero, tal el nombre completo de la mujer a la que todos conocen como “la gallega”, también compartió la noticia de la separación con el hombre que había conocido en España en 2002.

Lola Cordero anuncia su separación de Alexis Puig

“Estas Navidades vienen con cambios. Alexis Puig y yo cumplimos 19 años juntos y hoy los dos decidimos dar por terminada la pareja”, contó. Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo”, consideró.

Por último, reflexionó: “Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa #pymefamily, como la llamamos entre nosotros, que seguirá abierta y feliz porque vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea”.