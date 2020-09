La actriz aseguró que "ella es buena onda pero que las malas lenguas dicen lo contrario". Fuente: El Trece

6 de septiembre de 2020

El actor y productor Adrián Suar estuvo invitado este domingo al ciclo de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), en donde charló sobre el presente de la ficción y de su productora Polka que está atravesando un mal momento gracias a la pandemia. Entre anécdotas, comentó una con la actriz y conductora Juana Viale.

"Lo lindo de hacer ficción era poder compartir todo lo que no se filma: los almuerzos, las reuniones, los cruces de pasillo; estaba buenísimo", comentó Juana. "Quiero decir una cosa, muchos actores en Polka son muy queridos y recordados por toda la gente y por mí, pero quiero reconocer que en la parte técnica, puesto número cinco y entre las cuatro primeras en cariño y que todos dicen 'ojalá que vuelva', es Juanita", afirmó Suar.

"¿Viste? Pero quiero decir que dicho esto nunca me volvió a llamar para trabajar. ¡Aplausos para Juanita! No, mentira", exclamó la conductora entre las risas de los invitados. "Los técnicos la adoran. Es muy querida en Polka", agregó el productor. "¿Por qué creés que te quieren tanto los técnicos?", le preguntó Sebastián Wainraich. "Porque yo tengo re buena onda. Las falsas lenguas dicen que soy muy mala onda, pero las buenas lenguas que soy buena onda", admitió la actriz.

"Cuando hiciste Malparida nos preguntamos si ibas a cumplir y la verdad que sí. Juana es muy querida", comentó el productor que luego confesó que en una charla con Mirtha Legrand, la diva, sin quererlo, le dio el nombre para una de sus novelas. "Me llamó una vez y me dijo que 'el tema de los ricos en la tira de Juana no estaba bien. Como entra el personal que trabaja ahí y como hablan. Los ricos no piden permiso'. Yo no la escuché más, me dio una novela", concluyó Suar.