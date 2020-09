El conductor rememoró su frustrada experiencia en el mundo del arbitraje futbolístico Crédito: eltrece

27 de septiembre de 2020 • 17:18

Juan Marconi estuvo de invitado en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y sorprendió a todos al revelar una profesión oculta que tuvo hace muchos años antes de dedicarse a los medios de comunicación.

"¿Vos sos arbitro?", le consultó Juana Viale. "Yo soy arbitro recibido e hijo de arbitro, de Guillermo Marconi. Mi historia como arbitro duró muy poco, tenía 18 años. Duré dos partidos porque mis amigos salían a bailar y yo me quedaba a dormir para al día siguiente ir a dirigir", contó el conductor de El Gran Premio de la Cocina.

"Dirigir fueron dos partidos. En uno un jugador me escupió la cara y dije nunca más. Me pelee y después caí que era un equipo, no era un tipo solo. Una locura que obviamente no estoy orgulloso de haber hecho", admitió.

"No te pelees con un arbitro de verdad porque tienen una personalidad que poca gente tiene", agregó.