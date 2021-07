La desopilante estrategia de Ricardo Montaner y Lali Espósito para quedarse con una de las participantes de La Voz Argentina

Las audiciones a ciegas en La Voz Argentina (Telefe) generan algunos cruces entre los jurados del concurso de canto. Es que cuando detectan grandes talentos todos quieren que formen parte de sus equipos. Este miércoles Lali Espósito y Ricardo Montaner demostraron que vale todo a la hora de “robárselos”.

La artista uruguaya Sabrina Leira Toriani, de 20 años, brilló en el escenario de la mano del tema “Crazy” de Moby. Al escucharla, voltearon sus sillones el artista venezolano y la protagonista de Sky Rojo.

Mientras intentaban convencer a Sabrina de que se formara a sus equipos, la participante contó que sus padres eran fanáticos de Montaner y el cantante aprovechó la situación para acercarse a ellos e intentar convencerlos.

Montaner y Lali involucraron a los padres de una participante para tenerla en su equipo

Patricia y Pablo aguardaban a un costado del escenario, junto a Marley. El padre de Mau y Ricky se acercó a ellos y les consultó: “Quería saber si ustedes le aconsejaron a la hija que si me daba vuelta, viniera para mi equipo”.

La mujer asintió y le dijo: “Sí, a mí me encanta como cantás. No la influyo, pero ella sabe que me gusta como cantás”. Pícaro, Montaner le preguntó: “¿Ella es de hacer caso, o mas o menos?”. Y ambos le contestaron que era obediente. Por lo cual, el jurado indicó que se iba “tranquilo”.

Pero la que no estaba nada calma era Lali, que también quería que Sabrina la eligiera y optó por hacer lo mismo que su compañero. “Me siento como un novio pidiéndoles la mano. Yo quiero, quizás por una cuestión de gusto musical o generacional, aunque yo soy una señora grande… Por ese motivo no conocen mi trabajo. Pero me quiero presentar, soy una gran influencia para su hija, soy una persona uy sana, trabajadora”, le dijo la intérprete de “Soy” a los padres de Sabrina. Y remarcó: “Quiero que tengan en cuenta que soy una gran opción para su hija”.

Finalmente, la joven eligió a Ricardo y se quedó en el Team Montaner. “Tengo una voz distintiva que tal vez es un poco rasposa, un poco diferente, entonces tal vez llama la atención”, había dicho en su presentación, y no solo llamó la atención, sino que generó uno de los momentos más divertidos del programa.

LA NACION