Aseguran que Maxi López viajó de imprevisto a Suiza y abandonó las grabaciones de MasterChef

Comenzó una nueva edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe y en menos de 24 horas estalló el escándalo alrededor de un participante. ¿De quién? De Maxi López. Tras ver el primer programa junto a Wanda Nara y sus hijos, trascendió que el exfutbolista voló de urgencia a Suiza para reencontrarse con su mujer, Daniela Christiansson quien está embarazada de siete meses y el lunes 13 de octubre, horas antes del estreno del reality, relató en sus redes sociales el mal momento que vivió tras sufrir un accidente doméstico.

En la emisión del martes 14 de octubre de Intrusos (América TV) Adrián Pallares reveló que Maxi López estaba en un avión rumbo a Suiza: “Después de este posteo, hoy mismo Maxi López está viajando a reencontrarse con su mujer. Va a estar una semana allá y vuelve luego un mes entero para seguir trabajando”. No obstante, este viaje de imprevisto para reunirse con su mujer y su hija Elle, de dos años, significaría una ausencia en las grabaciones de MasterChef Celebrity, algo que no le habría simpatizado nada al canal.

Tras el estreno de MasterChef, revelaron que Maxi López viajó a Suiza para reencontrarse con su mujer y su hija menor Adrian Diaz Bernini

“Se va a quedar cuatro o cinco días porque hoy, antes de partir, Telefe le impuso condiciones y le dijo: ‘Si o si el próximo martes al medio día tenés que estar acá para grabar el programa’”, indicó el panelista de A la tarde (América TV), Daniel Fava. Por otra parte, en un video que publicó en redes sociales, la periodista Paula Varela comentó que el reemplazo de López sería Alejandro Wiebe, más conocido como Marley. Según señaló, el exfutbolista volvería para continuar el rodaje y luego regresaría a Ginebra para estar en el nacimiento de su hijo. No obstante, según comentó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), la persona que la producción tendría en mente para reemplazar al ex River durante su ausencia sería su excuñada, Zaira Nara.

Pero, ¿qué llevó a López a abandonar de imprevisto el país y volar rumbo a Suiza? Según trascendió, fue por el posteo que hizo su mujer. El lunes, la modelo sueca compartió en sus historias de Instagram, red social en la que acumula un millón de seguidores, una foto en la que se la pudo ver recostada en su cama acompañada por su hija Elle. La imagen incluyó un texto escrito en inglés y traducido al español, sobre el mal momento que vivió en su casa de Ginebra. “¡Qué día! Con siete meses de embarazo vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de pintura explotó. Super tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada... un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok", escribió.

Daniela Christiansson contó que explotó un spray de pintura altamente tóxico en su casa y tuvo que tomar todos los recaudos para ventilar los ambientes, puesto que está embarazada de siete meses y al cuidado de su hija de dos años (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“Pero estoy agotada, la panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los siete meses, todo junto en un mismo día”, sentenció. A pesar del mal momento y la preocupación por la delicada situación, se ocupó de llevar tranquilidad y asegurar que todos en la casa estaban bien. No obstante, remarcó el hecho de que estaba sola en Ginebra cuidando de su hija pequeña y embarazada de siete meses, mientras su pareja se encontraba en la Argentina.

Los reproches de Wanda Nara y Maxi López en el estreno de MasterChef

Desde el estreno de MasterChef Celebrity quedó en evidencia que, por lo menos durante su presencia, Maxi López tendrá varios cruces con Wanda Nara. En el inicio, la conductora presentó a su ex como uno de los participantes y le hizo un comentario que dio que hablar. “Mucho tiempo estuviste comiendo congelados. ¿Cocinás o no cocinás?“, quiso saber. Él, en tanto, aprovechó para tirarle un palito. ”Estuve casado una vez y era todo congelado“, lanzó y sus compañeros empezaron a reír. Cabe recordar que estuvieron casados entre 2008 y 2013 y tuvieron tres hijos juntos, Valentino, Constantino y Benedicto.

El ida y vuelta de Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Ante esto, la conductora decidió defenderse y aseguró que, aunque antes no sabía cocinar, ahora aprendió un poco. “Estás mejor que yo seguro”, indicó su López. Si bien el exfutbolista dijo que se defiende en la cocina, evidenció que la presencia del jurado le preocupaba un poco.