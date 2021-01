La diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata cuestionó a la modelo y panelista por su egocentrismo Crédito: YouTube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2021 • 10:51

Esta semana, Connie Ansaldi y Luciana Salazar se cruzaron en un feroz ida y vuelta en las redes sociales . Sin que esa hoguera se terminara de consumir, Amalia Granata sumó un poco más de nafta al fuego y criticó a la modelo, vedette, panelista y expareja del economista Martín Redrado . "Hace ya 10 años que la mantiene el exnovio ", dijo la diputada provincial de Santa Fe.

Horas después del escándalo en Twitter que incluyó agresiones verbales entre Connie Ansaldi y Luciana Salazar , el tema volvió a tratarse en el estudio de Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Pero esta vez, no solo estuvieron Ángel de Brito y sus panelistas, sino que también convocaron a una voz autorizada para abordar la cuestión: Amalia Granata .

Mientras repasaban los sucedido, Granata escuchaba atentamente. Al ser consultada sobre Salazar y Redrado, la diputada provincial de Santa Fe sostuvo que ambos tienen un alto nivel de egocentrismo y eso imposibilita mantener un intercambio de palabras. Cuando se disponía a explayarse, de Brito la interrumpió y la producción mostró en el videowall un tuit que la modelo y panelista escribió desde Miami, donde pasa unos días de descanso.

"Me dicen que en Canal 13 hay varias mujeres, entre ellas una diputada provincial, riéndose y haciendo bromas, porque una persona cargada de odio y resentimiento continúa atacándome con toda la violencia posible. Misoginia internalizada se llama", escribió Salazar desde su cuenta de Twitter. El propio de Brito leyó en voz alta el mensaje y, tras escucharlo, Granata defenestró a la modelo, vedette y expareja de Redrado.

"Tanto ella como su pareja o expareja [por Redrado], no sé, son dos personas con mucho egocentrismo, se creen el ombligo del mundo. Es muy difícil debatir o intercambiar opiniones con alguien así. Se aman ellos mismos, no se puede intercambiar un diálogo razonable con personas así, con una inseguridad tan grande", comenzó Granata en su descargo.

De Brito recordó una serie de tuits de contenido político que fueron publicados desde la cuenta de Salazar y Granata sostuvo que no eran de su autoría. "Claramente, ella no escribía eso. Yo no soy licenciada en Ciencia Política, yo hablo de política, en lo que es mi trabajo, desde el sentido común y desde la realidad. Podés hablar de política sin palabras específicas porque la política la vivimos todos. Pero cuando das un discurso paralelo, alejado de la realidad, que es lo que le pasa un poco a ella, no estás embarrándote en la calle ni hablando con la gente para ver qué le pasa", diferenció.

Luego de haber opinado sobre la personalidad de ambos, Granata hizo hincapié en la proximidad entre Salazar y Redrado después de una supuesta ruptura amorosa y cuestionó que hable de misoginia.

"Todas las mujeres que estamos acá, somos independientes y siempre salimos adelante con nuestro trabajo. Ella no sé si puede decir lo mismo. Hace ya 10 años que la mantiene el exnovio", concluyó Granata.