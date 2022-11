De Villa Luzuriaga a Montevideo: Nicolás Occhiato llevó a Uruguay el show de Luzu TV

escuchar

Luzu TV se convirtió en un faro para quienes suelen acudir a un método televisivo diferente, de alto impacto y con influencers que tengan su misma línea de pensamiento. Dentro de una extensa programación, los usuarios que suelen estar al tanto de los contenidos vía streaming, eligieron como programa favorito de la grilla a Nadie Dice Nada, integrado por Nico Occhiato, Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde.

Desde Villa Luzuriaga, donde confesó que empezó su camino laboral vendiendo medias a locales comerciales, a Montevideo, Uruguay, con un producto formado y en esplendor, Nico Occhiato, quien encabeza el programa, se llevó todos los aplausos de los presentes en el festival América Rockstars, el cual reúne a los artistas más importantes del momento en el Faro de Punta Carreras. En el mismo, jóvenes de todo el país y de la región disfrutan de shows internacionales, música en vivo y entrevistas con las personalidades más destacadas de la industria musical, el entretenimiento y la tecnología.

La ovación para los integrantes de Nadie Dice Nada en Montevideo

En una extensa entrevista realizada por Ignacio Castro, este joven emprendedor que produce el América Business Forum, donde en este año participaron el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou y Marcelo Tinelli, entre otros líderes, indagó sobre los comienzos y el desarrollo profesional de Occhiato, en un formato en vivo que lo sorprendió y emocionó a tal punto de asegurar que se volverá a repetir en un futuro cercano.

Al principio de la charla, con un público expectante que aguardaba sus palabras, el influencer dueño de la productora de Luzu TV, explicó cómo se hizo de abajo hasta ser una figura importante en los medios: “Era muy vago al principio, tenía 18 años y la presión de elegir qué iba a hacer el resto de mi vida, pero no tenía idea, ni me animaba a soñar lo que soy hoy. No tenía contactos con medios, nada de nada. Así que le dije a mi viejo que yo no quería estudiar, él me bancó, pero me mandó a laburar a los camiones entregando pan. Me tenía que levantar a las 3 de la madrugada y repartir hasta las 15. Con el tiempo me dieron ganas de estudiar, empecé abogacía y a mitad de carrera me surgió la oportunidad en Combate”.

Nico Occhiato mantuvo una extensa entrevista con el joven emprendedor Ignacio Castro Daniel Coccolo

Con 2.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el conductor dio su parecer hacia cómo va a evolucionar la televisión en el país: “Ya no van a aparecer más personas como Tinelli y Susana. Cada vez hay más medios y hay que cautivar más nichos, antes no había nadie que no viera a Tinelli, ahora todo tiene que ser más masivo. Hoy Luzu da lugar a nuevos estilos de comunicadores, productores y artistas. Me gusta descubrir talentos jóvenes”.

Ante la atenta mirada de su interlocutor, Occhiato dejó un consejo para los presentes: “Soy fundamentalista de los fracasos. El miedo al error o al fracaso es lo que más miedo da, pero el que fracasa es porque hizo, intento, esa es la clave para mí”.

Los integrantes de Nadie Dice Nada, un contenido exclusivo de Luzu TV

Ante el aplauso general de quienes estaban del otro lado del escenario, el resto del staff del programa salió a saludar a su público y en modo de agradecimiento, varias personas fueron invitadas al escenario para realizar un “casting” para ver quién podía ser parte de la edición especial del programa.

Además de Nati Jota, Flor Peña y Nacho Elizalde, al cuarteto se sumaron Juli Puente, creadora de “El cardio de la felicidad”, en la función de digital host, los diseñadores Santiago Artemis y Ricky Sarkany, y el chef Damián Betular como speakers.

LA NACION