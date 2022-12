América TV apuesta por Nicolás Magaldi y Pop Radio quiere a Ronnie Arias, con programa propio

escuchar

Radio: Pop quiere a Ronnie Arias y Maitena Aboitiz para sus tardes del 2023

Por estos días Pop Radio FM 101.5, está tratando de definir cómo será su programación de 2023 a partir de febrero. Como se sabe, el pasado viernes 16 fueron los últimos programas de A.T.R., con Rodrigo Lussich de 16 a 19, y de Caviar Frappé, con Homero y Tamara Pettinato, en el horario de 19 a 20.

Según pudo saber LA NACION, la dirección de la una de las FM del Grupo Indalo, está con intenciones de sumar a su programación a Ronnie Arias -para que conduzca su propio segmento de 13 a 16 - y de ser así poder hacer un “súper pase” con su colega y amiga Elizabeth Vernaci, quien conduce a diario La Negra Pop de 9 a 13. En ese caso, la emisora tendrá que darle un nuevo horario a Re Tarde con José María Listorti, hoy a cargo del horario de 13 a 16.

Ronnie Arias tentado para un nuevo proyecto radial (Fuente: Instagram/@ronaldo1ro)

De concretarse esta incorporación, Ronnie volvería al éter con programa propio, luego de conducir y liderar en materia de audiencia durante varios años la tarde de La 100 99.9 FM el ciclo Sarasa, hoy a cargo de Mariano Peluffo y Julieta Prandi. Cabe recordar que Arias durante todo este 2022 fue parte del programa de Andy Kusnetzoff, Perros de la calle, en Urbana Play 104.3 FM.

Otra incorporación que planea Pop es la de Maitena Aboitiz, la periodista y conductora de radio y TV que estaría a cargo del segmento vespertino de “regreso”, a partir de las 19 hs. De esta manera continuarán en la grilla de la radio Franco Rabaglio, Roberto Pettinato, Héctor Rossi, Luis Piñeyro, Monchi Balestra, Carolina Wyler, Celeste González, La Barby y Alexis Puig, entre otros.

Televisión: tras las salidas de Fantino, Andino y Shaw, América apuesta por Nicolás Magaldi

Mientras siguen creciendo los rumores de venta de una parte de su paquete accionario, América TV ya sorprendió con las salidas de tres figuras de su pantalla. Por un lado, Guillermo Andino deja este viernes la conducción de América Noticias Mediodía y no volvería a esa pantalla luego de casi 20 años de ser parte de la misma.

Por la misma línea va la salida de Alejandro Fantino, que también luego de varios años el domingo 18 de diciembre se despidió del canal en la última emisión de Animales Sueltos – especial Mundial - y por el momento se desconoce su futuro televisivo, ya que es año también dejo ESPN. Todo parece indicar que se dedicará a pleno a su propio medio multiplataforma Neura.

También Pía Shaw dejará LAM, donde fue dijo que ya cumplió un ciclo, y luego de sus vacaciones aceptaría ser parte de un nuevo ciclo que producirá la productora Kuarzo para Telefe.

Nicolás Magaldi y su nuevo proyecto en América (Fuente: Instagram/@ngmagaldi)

En paralelo a estas salidas, la semana pasada Nicolás Magaldi -tras su paso por C5N, El Trece, KZO y El Nueve-, firmó su contrato con América para conducir desde el 2 de enero de 11 a 13 el magazine Es Por Ahí (EPA), ciclo que comenzó en 2021 con Guillermo Andino y Soledad Fandiño y este 2021 fue conducido por Luis “El Tucu” López y Julieta Prandi, quienes dejarán ese rol el viernes 30 próximo.

Otro estreno que se dará el próximo lunes 2 a las 22 hs será Invasores de la TV, un resumen con lo mejor del día, las noticias de la TV y las novedades de las redes sociales, con Luis Ventura y María Belén Ludueña.

La información del campo con varios espacios en el dial

La Pastelera Producciones SRL, cuyo CEO y fundador es Joaquín Pinasco, confirmó los espacios que ocuparán en los medios durante el 2023 con los ciclos y micro de información agropecuaria. Por un lado, continuarán en CNN Radio AM 950 con CNN Campo, domingos de 7 a 10 am con Juan Martin Melo y micros semanales en los ciclos de Marcelo Longobardi, María Laura Santillán y Federico Seeber.

En Radio Rivadavia AM 630: Aire de Campo, sábados de 6 a 8 am Joaquín Pinasco, Luciano Fondado y Laura Ojeda, y micros con Jorgelina Traut en los programas de Rossi -hoy a cargo de Ari Paluch-, Cristina Pérez y Nelson Castro.

En Radio Colonia AM 550: Colonia Agropecuaria de lunes a viernes de 14 a 16 con Luciano Fondado y Jorgelina Traut y Nuestra Tierra, sábados de 6:30 a 9 am con Fernando Bertello, Esteban Fuentes y Facundo Mesquida. Por otro lado, en 2023 Campo Minado, el programa de Jorgelina Traut y Pilu Giraudo se muda de Colonia a la nueva radio AM de Perfil: AM 1190 Radio Máxima a partir de marzo.