“Amor, dame la fortaleza para seguir”: el desgarrador mensaje de Gaby Crassus tras la muerte de Rodrigo Mejía

Gaby Crassus es una de las figuras más queridas de la televisión latina. Es por eso que hoy, ante la tragedia más grande de su vida, millones de seguidores la alientan y le brindan su palabra de afecto. La conductora y actriz en tan solo tres meses perdió a su madre, suegro y esposo. El período pandémico parece haberse ensañado muy duro con esta mujer nacida en Venezuela y que adquirió fama internacional cuando se radicó en México.

Por una razón etaria, sin dudas la despedida del actor Rodrigo Mejía, acontecida el 11 de febrero pasado, fue la más desgarradora. “Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas… Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer…”. El mensaje posteado por Gaby Crassus es tan elocuente como angustiante ante esa muerte, una de las millones de ausencias provocadas por el coronavirus.

La estrella de 39 años, criada en el campo venezolano, conmovió con esa declaración desolada ante lo irreparable. En el mismo mensaje subido a su cuenta de Instagram reflexionó sobre los años que compartieron juntos, los más felices de su vida: “Fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto… Amor dame la fortaleza para seguir por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen… Gracias Rodrigo, gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo… todo el mundo te quería Ro y te lo ganaste a pulso amor. Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor porque ese es el legado que nos dejaste un legado de amor. Te amo por siempre Bu”.

Gaby Crassus y Rodrigo Mejía se habían casado en 2012 en Morelos, México, el país en el que encontraron la verdadera trascendencia mediática y la posibilidad de conformar una familia. Gaby y Rodrigo tuvieron dos hijos Matías, de tres años, y Mauro, de seis. Ambos construyeron sus carreras mediáticas con trascendencia internacional. Mientras él triunfaba como actor de importantes culebrones, Gaby se destacaba no solo en la actuación en telenovelas sino como conductora de programas de entretenimientos para toda la familia. En Los Ángeles logró abrirse camino en la televisión norteamericana cuando la llamaron para animar Coffe Brake.

La tremenda y prematura muerte de su esposo es el tercer eslabón de un tiempo de pérdidas irreparables. En noviembre del 2020, Crassus recibió el primer cimbronazo emocional con el fallecimiento de su madre, con quien mantenía una relación de idílica cercanía. A ese dolor se le sumó la muerte de su suegro Salvador Mejía, acontecida el 31 de enero pasado, tan solo diez días antes del deceso del padre de sus hijos.

De más está decir que la conductora de Al extremo se encuentra, como no podía ser de otra manera, devastada ante el dolor más profundo e inexplicable. Los colegas de la farándula mexicana le han brindado su apoyo y no son pocos los productores norteamericanos que se ofrecieron a ayudarla con nuevos contratos y una radicación definitiva en Estados Unidos. Por ahora, Gaby Crassus solo tiene fuerzas para consolar a sus pequeños hijos que aún no entienden que no verán más a su padre y a sus abuelos.

LA NACION