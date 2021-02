A los 45 años murió el actor Rodrigo Mejía, apenas once días después que su padre

La industria del entretenimiento latino perdió a Rodrigo Mejía, uno de los más famosos galanes mexicanos, protagonista de exitosos culebrones producidos por Televisa, TV Azteca y Telemundo.

Hace algunas horas, Salvador Mejía, su hermano, anunció la triste noticia de la muerte del actor de 45 años. Además, también comunicó el fallecimiento de su padre, acontecida solo 11 días antes que la del protagonista de Mundo de fieras y Cuidado con el ángel.

“Con profundo dolor les comparto que, tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano, Rodrigo Mejía, fallecieron en la ciudad de Mérida el 31 de enero y el 11 de febrero de 2021 respectivamente”, comienza el texto redactado por Salvador Mejía en su cuenta de Instagram.

Tanto Rodrigo como su padre Salvador contrajeron Covid-19, cuadro que se les complicó a ambos con las derivaciones pulmonares que suele disparar el virus en algunos casos. El 9 de febrero, Salvador Mejía había comunicado públicamente que su hermano había contraído coronavirus. Poco después, el 12 de febrero, anunció la muerte del actor y de su padre, sorprendiendo a todos los seguidores, colegas de la industria y amigos cercanos.

A pesar del terrible momento familiar, el mensaje de Mejía en Instagram también contempla una palabra de agradecimiento: “El pesar que sentimos es grande y todavía no alcanzamos a visualizar el impacto por esta pérdida, sin embargo, creemos que las palabras repletas de amor de nuestra familia y amigos serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones. A nombre de mi familia les doy las gracias a todos. Ciudad de Mérida a 12 de febrero de 2021”.

Rodrigo Mejía estaba casado con la conductora de televisión Gaby Crassus, madre de sus hijos Matías, de seis años, y Mauro, de solo tres. La animadora subió un posteo muy emotivo a su cuenta de Instagram acompañado de una imagen donde se la ve con su esposo, recientemente fallecido.

Dolencia

En los últimos años, Rodrigo Mejía se había alejado del medio debido a algunas alteraciones emocionales, según el mismo explicó públicamente. El actor sufría de una extrema ansiedad que le impedía desarrollar una vida normal.

El año pasado, en uno de sus posteos de Instagram, redactó sus sentimientos luego de padecer una crisis: “Solo por desahogo... mis amigos saben que sufro de ansiedad desde hace muchos años y en una ocasión ataque de pánico, ayer fue un día malo... son muchos meses muchas presiones y llega un punto en que siente que el pecho va a explotar y sientes que te quieres morir... ayer fue uno de esos días donde sabes que vas a tener una crisis y nos sabes que hacer, tratas de estar bien con tu familia pero tu cabeza dice NO ES POSIBLE, por otro lado no quieres que te vean mal . Pero saben estoy CANSADO de sentirme así de sufrir en silencio, de no poder gritar o llorar de guardarme todo como una caja fuerte. Carajo soy un ser humano con las emociones destrozadas”, comenzó diciendo de manera desgarrada.

La partida de Rodrigo Mejía enluta al mundo de la ficción televisiva y vuelve a poner en primer plano las consecuencias trágicas que puede tener una complicación en el tránsito del coronavirus.

Salvador Mejía, abogado de profesión, no ha vuelto a expresarse en las redes sociales, pero trascendió que desea homenajear públicamente al actor fallecido. Aunque, por ahora, prefiere la reclusión para cumplir con el luto que imponen las partidas de su padre y de su hermano.

