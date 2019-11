Amores sin edad: de Richard Gere a Priyanka Chopra y Michael Douglas

Michael Douglas y Catherine Zeta Jones, un amor a prueba de todo. Al igual que Priyanka Chopra y Nick Jonas Crédito: Agencias

Richard Gere y Alejandra Silva

Richard Gere y Alejandra Silva Crédito: GROSBY GROUP

La última esposa del actor Richard Gere, de 70 años, es la española Alejandra Silva, de 36. La pareja se conoció en Positano, Italia, en 2014, cuando él estuvo en un hotel que entonces gestionaba la empresaria. Empezaron a salir poco después y se casaron en abril de 2018 en los Estados Unidos. El pasado mes de febrero se convirtieron en padres de Alexander, aunque ambos ya tenían un hijo cada uno de relaciones anteriores y ahora esperan a un nuevo integrante.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas y Catherin Zeta-Jones Crédito: AGENCIAS

El pasado 25 de septiembre ambos actores soplaron velitas: Michael Douglas cumplió 75 años y Catherine Zeta-Jones, 50. Se conocieron en 1996 y se casaron cuatro años después, en una boda carísima y con un bebé en camino, Dylan. Su vida juntos no ha sido un cuento de hadas. Infidelidades y adicción al sexo por parte de él; depresiones y trastorno bipolar por parte de ella. Finalmente, el cáncer de garganta del actor ha puesto a prueba la solidez de su unión y han superado la prueba.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Chris Hemsworth y Elsa Pataky Crédito: GROSBY GROUP

La actriz española Elsa Pataky, de 43 años, y el actor australiano Chris Hemsworth, de 36, se casaron en 2010 en las paradisíacas playas de las islas de Indonesia. Actualmente, los actores son padres de tres hijos y viven en Australia, alejados del caótico Hollywood. Pataky confesó al medio australiano Now to love: "Cuando conocí a Chris, él estaba empezando. Yo ya había trabajado mucho desde joven y me sentí feliz de poder tomarme un descanso y ser madre".

Jason Momoa y Lisa Bonet

Lisa Bonet y Jason Momoa Crédito: GROSBY GROUP

Jason Momoa, de 40 años, y Lisa Bonet, de 51, se conocieron en 2005 durante un encuentro con amigos en común en un club de jazz. El actor de Game of thrones estaba enamorado de ella desde que era pequeño, cuando la veía actuar en la serie La hora de Bill Cosby. Ahora tienen dos hijos: Lola Iolani, de 12 años, y Nakoa-Wolf, de 10.

Harrison Ford y Calista Flockhart

Harrison Ford y Calista Flockhart Fuente: Reuters

Los actores Harrison Ford, de 77 años, y Calista Flockhart, de 54, se casaron en 2010, después de ocho años de vida en común. Se conocieron en la gala de los Globos de Oro en 2002 y su matrimonio supuso la tercera boda del actor.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

Priyanka Chopra y Nick Jonas Crédito: GROSBY GROUP

El pequeño del grupo de los Jonas Brothers, Nick Jonas, de 27 años, se casó a finales de 2018 con la actriz Priyanka Chopra, de 37. Pasaron dos veces por el altar: la primera fue una ceremonia cristiana oficiada por el padre de los hermanos Jonas y la segunda, inspirada en la cultura hindú.

David Hasselhoff y Hayley Roberts

Hayley Roberts y David Hasselhoff Crédito: GROSBY GROUP

El actor David Hasselhoff, de 67 años, y la galesa Hayley Roberts, de 39, se casaron en 2018 en Puglia (Italia), siendo el tercer matrimonio del actor de Baywatch. Se conocieron en el programa Britain's Got Talent, cuando ella se acercó a pedir un autógrafo al intérprete y este a cambio le preguntó su número de teléfono.

Heidi Klum y Tom Kaulitz

Heidi Klum y Tom Kaulitz Crédito: AFP

La supermodelo Heidi Klum, de 46 años, y el guitarrista de Tokio Hotel, Tom Kaulitz, de 30, se casaron el pasado febrero en California y volvieron a pasar por el altar en agosto, en una lujosa ceremonia en alta mar frente a las espectaculares costas de Capri. Este es el tercer matrimonio para ella y el segundo para él.

John Stamos y Caitlin McHugh

John Stamos y su mujer Crédito: GROSBY GROUP

El tío Jesse de Full House, John Stamos, contrajo matrimonio en 2018 con la modelo y actriz Caitlin McHugh. Stamos, de 56 años, y McHugh, de 33, llevaban juntos dos años hasta que él le pidió matrimonio en un parque de Disney. Dos meses después de anunciar su compromiso, los novios anunciaron que estaban esperando a su primer hijo.