El emotivo reencuentro de Julieta Prandi con su hermana en pleno juicio

El juicio que se lleva adelante en los Tribunales de Campana contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica, ingresó este viernes en la etapa de alegatos de las partes y la fiscalía. La modelo llegó acompañada de su abogado Javier Baños y se encontró con su hermana Natalia, quien asistió para brindarle su apoyo en este difícil momento que atraviesa. “Espero la más alta de las condenas”, aseguró la mujer en diálogo con Desayuno Americano (América TV).

“Y ojalá nunca más salga y nunca más vuelva a hacer mal a nadie”, continuó. Al ser consultada por Pamela David sobre cómo vive la situación, dijo: “Ay, no sé, son muchas emociones juntas. Pero también con mucha esperanza de que al fin esto pase. Estamos súper unidos”.

Cabe señalar que Natalia vive en Chile, pero viajó hasta Argentina para acompañar a Julieta en este duro proceso judicial contra su excuñado, con quien admitió nunca tuvo contacto.

Natalia Prandi dialogó en vivo con Pamela (Foto: Captura América TV)

“Él se encargó desde que conoció a mi hermana, de siempre desanimar y de separarnos a todos”, aseveró. Asimismo, reveló que sus sobrinos están “felices” de que la familia está unida y que, aunque intentaron mantenerlos al margen de lo que sucede, no lo lograron. “Hay cosas que se van enterando por la prensa que tal vez no me gustaría que supieran, pero es inevitable”, resaltó.

En ese momento, Natalia dijo: “Viene mi hermana”. Acompañada de su abogado, Julieta Prandi se acercó y las dos se abrazaron fuertemente. “Estoy con mis seres queridos que son mi fuerza, con toda mi familia, con amigas, mis abogados. Ya está. Estamos en el tramo final”, aseguró la modelo y conductora.

“¿Qué esperás para hoy o la semana que viene cuando se dé el veredicto final?“, le preguntó Pamela. ”Una pena ejemplar. Quiero que esté en prisión, que esté privado de su libertad, como yo también lo estuve", respondió.

La modelo estuvo siempre acompañada por su abogado Javier Baños Ricardo Pristupluk

Y siguió: "Y quiero medidas de seguridad extremas por mí y por mi familia, y hoy los las voy a pedir y las voy a recalcar, porque si a mí me pasa algo, sé perfectamente la responsabilidad de quién es". Además, comentó que si Contardi obtiene la condena, ella sentiría “paz, alivio y justicia”. “Es sentir que los hechos tienen consecuencias. En este país hay que aprender que los delitos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite siempre", añadió.

A su vez, recordó el difícil camino que atravesó para llegar al juicio oral. “Hace cinco años que estoy tratando de llegar a un juicio. Y tener que pasar por todas las pericias y por todos los maltratos que uno tiene que pasar, apelaciones...”, rememoró. “Y ahora todo el derecho que tienen siempre ellos, los victimarios, de no declarar, de no hacerse las pericias, de pedir una apelación, apelar 800 veces para tener una sentencia firme”, cuestionó.

Julieta Prandi con Claudio Contardi y sus dos hijos, Mateo y Rocco

En este mismo sentido, dijo: “La víctima muchas veces dice: ‘¿Para qué voy a pasar por todo eso? Mejor no digo nada’. Y además tiene un costo económico, más allá del emocional y el físico. Porque también es un detrimento a la salud, tener que estar años y años buscando justicia. Eso tiene que cambiar".

Cabe destacar que se estima que el veredicto se conocerá la semana próxima. El viernes, la querella encabezada por el abogado Fernando Burlando exigió 50 años de cárcel para Contardi, mientras que el fiscal Chistian Fabio pidió 20 años de prisión. El Tribunal tiene tiempo de dictar una sentencia hasta el próximo miércoles.