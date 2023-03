Anamá Ferreira organizó una feria americana y vende toda su ropa

escuchar

Alejada de los primeros planos del ambiente del espectáculo y el modelaje, Anamá Ferreira tomó una decisión importante respecto a su extenso vestuario. Sin la posibilidad de poder almacenarlo en su casa, organizó una feria americana en una de sus escuelas de modelaje y recibe al público que tendrá la chance de observar 600 prendas colgadas y 400 tipos de calzados, además de sombreros y bijouterie que fue juntando desde su arribo a la Argentina en 1976.

Dicha noticia fue revelada en el programa llamado EPA, emitido en America TV y con la conducción de Nicolás Magaldi, que envió un móvil al lugar de los hechos y ahí los recibió Anamá Ferreira, con una gran cantidad de percheros para observar los diferentes tipos de vestimenta y colores, sumado a una amplia gama de zapatos de marcas internacionales.

Anamá Ferreira vende su ropa y zapatos

“Acá se van a encontrar con 600 prendas colgadas y 400 pares de zapatos. Vendo todo porque me di cuenta que es importante no acumular. Me considero una acumuladora compulsiva. En mi casa tengo todo colgado, impecable, ropa y zapatos del año 1978, 1980, cosas que no las uso más y armé todo esto que es una especie de boutique”, afirmó la diseñadora y empresaria.

En su escuela ubicada en la avenida Córdoba 906, Capital Federal, Anamá exhibirá una larga colección de vestimentas que incluyen marcas conocidas como Hermès o Jimmy Choo. “Mandé a limpiar todo para que no haya reclamos, está todo impecable. Los calzados van desde los talles 38 al 40 y tienen un precio que comienzan en los 4 mil hasta los 20 mil pesos”, aseguró.

Una vez presentado el local y sus comodidades, Anamá aclaró que la venta se realizará este viernes y sábado, de 10 a 17 horas, con documento en mano. Del otro lado de la pantalla, Magaldi, conmovido por la noticia, le consultó a la modelo si tenía pensado vender para emigrar del país y recibió una respuesta contundente: “Pensé irme de mi casa, pero no del país. Amo la Argentina, trabajo acá desde el 5 de abril de 1976. Nunca dejé de trabajar. Estoy agradecida de la oportunidad que me dieron, de mi parte siempre generé trabajo, lo hice toda mi vida y saben que soy una mujer trabajadora, emprendedora y solita armé mis 10 escuelas de modelo”.

Por último, Ferreira, ante las cámaras de América, explicó qué devolución recibió del público ante la publicación de Instagram donde avisó de la apertura de la feria americana: “Me llamaron muchísimas mujeres, tuve mucha repercusión en las redes sociales, ellas también acumulan y quieren que suelte cosas. Un amigo mío me dijo que no soy acumuladora, sino que coleccionista”.

