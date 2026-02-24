Los memes de Gran Hermano 2026: los mejores tuits y las reacciones en redes

Luego de que Santiago Algorta, conocido como ‘Tato’, se consagrara ganador de Gran Hermano 2025 el pasado 24 de junio, la casa más famosa del país volvió a abrir sus puertas este lunes 23 de febrero. Entusiasmados desde hace varias semanas por conocer a los jugadores y sus estrategias de la edición llamada Generación Dorada, los fanáticos no tardaron en expresarse al respecto.

La casa más famosa del país vuelve a abrir sus puertas tras ocho meses desde la última edición Telefé

Mientras los concursantes ingresaban a la casa, X se llenó de imágenes creativas y burlas cómplices; los televidentes no perdonaron ningún blooper y convirtieron los primeros minutos del programa en una verdadera catarata de memes.

“Gran Hermano arranca en 15min y yo recién estoy saliendo del gym”; “Vuelve Gran Hermano”; “¿Y si Gallardo dejó River porque entra a la casa de Gran Hermano?” y “En este momento yo esperando que arranque Gran Hermano”, escribieron algunos usuarios junto a imágenes en la red social, donde dejaron ver cómo palpitan el regreso del reality que conduce Santiago del Moro.

Algunos de los memes del inicio de Gran Hermano (Telefe)

Gran Hermano arranca en 15min y yo recién estoy saliendo del gym

pic.twitter.com/opvf1rqddj — Chupetín de Ajenjo (@SoyAjenjo) February 24, 2026

Yo viendo todos los tuits sobre gran hermano #GranHermano pic.twitter.com/SUFYevXWA5 — Del (@delav_3) February 24, 2026

Los fanáticos expresaron su ansiedad por la vuelta del reality (Foto: Captura X)

Cabe destacar que Gran Hermano Generación Dorada es una de las apuestas más ambiciosas del canal para este año. Esta versión renovada pretende atraer tanto a los seguidores históricos como a los nuevos espectadores. Para lograrlo, estrena una casa totalmente transformada y mecánicas de juego actualizadas.

El reality conmemora sus 25 años Telefé

Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los hermanitos durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas.

Como si fuera poco, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Prime Video, donde los programas se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de La Tora y Fefe Bongiorno, junto a otros creadores.