Valentina Cervantes volvió a Londres y nevó: así disfrutó del frío europeo con Enzo Fernández
La modelo regresó al Reino Unido luego de su paso por MasterChef Celebrity en Argentina y se mostró feliz junto a su familia; mirá las fotos y los videos
- 3 minutos de lectura'
La modelo e influencer Valentina Cervantes se reunió con su pareja, el futbolista Enzo Fernández, luego de lo que fue su paso por el programa culinario MasterChef Celebrity (Telefe), de forma que regresó a Londres y justo coincidió con una nevada que no tardó en aparecer en sus redes sociales.
En un primer lugar, y a través de su cuenta de Instagram (@valucervantes), la modelo compartió una imagen de su hijo Benjamín en el patio de su casa y se lo pudo ver totalmente abrigado por el frío, por lo que el pequeño apareció con la ropa deportiva de Chelsea FC, el equipo donde juega su padre campeón del mundo con la selección argentina. Junto con esto, agregó un video de esta misma parte de su casa y filmó la forma en la que caía la nevada, algo que decidió musicalizar con “Silver Snowflakes” del dúo Keys A Motion.
Luego, el propio Enzo Fernández compartió otro video en su cuenta de Instagram (@enzojfernandez) mientras estaba en su vehículo y también filmó la nevada, ya que al ambos ser de Buenos Aires, no es para nada común convivir con esta condición climática. Incluso, la última vez que hubo nieve en la zona del AMBA fue el 9 de julio de 2007, por lo que Cervantes tenía apenas 7 años y el ahora futbolista había celebrado 6 vueltas al Sol.
Por otro lado, Enzo buscó evidenciar su felicidad por el regreso de la ahora exparticipante de MasterChef Celebrity a Londres y publicó un carrete de fotografías con su familia. En las imágenes, se pudo observar a sus hijos mientras se hamacaban, una postal de un abrazo entre los cuatro mientras el jugador de la selección argentina hacía ejercicio en su gimnasio y otra de Benjamín junto a las decoraciones de Navidad.
Es importante recordar que Valu Cervantes vino a la Argentina para participar de MasterChef Celebrity a fines de septiembre, por lo que su distanciamiento de Enzo Fernández no fue muy extenso. De igual manera, ahora aceptó poner en pausa su carrera para poder estar cerca de su familia y no perderse del crecimiento de su hija Olivia, quien se quedó en Londres junto a su papá con motivo de su escolaridad.
