El filoso cruce entre Ángel de Brito y el Pollo Álvarez por la primicia del embarazo de Cande Ruggeri

Ángel de Brito y el Pollo Álvarez protagonizaron un filoso cruce en las redes sociales por la supuesta primicia del embarazo de Cande Ruggeri. El conductor de LAM (América TV) utilizó su cuenta de Twitter para criticar la actitud de su colega, pero éste no se quedó callado y le respondió con firmeza.

El problema se originó este lunes al mediodía, a raíz de una entrevista que le dio la hija del “Cabezón” a Nosotros a la mañana (eltrece), el programa que conduce Álvarez. “En lo del Pollo se hacen los bol... y se olvidan que Cande Ruggeri ya dio un móvil con LAM y contó todo, Ángel de Brito”, escribió la usuaria @paosil18, y el conductor citó el mensaje con un agregado muy picante: “De cuarta”.

"De cuarta": Ángel de Brito cruzó al Pollo Álvarez (Foto: Twitter @AngeldebritoOk)

Lejos de quedarse callado, el conductor de eltrece recogió el guante y salió a defender su trabajo con los tapones de punta. “Nadie se hace el bol... de nada”, aseveró el Pollo y explicó: “No fue una nota ‘primicia’ o ‘primera vez que habla Cande de su embarazo’, es simplemente una nota con Cande Ruggeri (amiga) hablando de que va a ser mamá”. Para cerrar el tuit, agregó: “No veo el conflicto ni el error...”.

El cruce entre Ángel de Brito y el Pollo Álvarez por la supuesta primicia del embarazo de Cande Ruggeri (Foto: Twitter)

No dispuesto a ceder, De Brito continuó la discusión y elevó el tono. “No es la primera vez que se hacen los bol... con material exclusivo de LAM”, aseguró el periodista y reclamó que respeten el trabajo de otros. Y como para echar más leña al fuego, sostuvo: “Tener primicias cuesta horas de trabajo, quizás no lo sepan, por eso no lo respetan”.

Álvarez se defendió de la acusación de su colega y aseguró que nunca omitió la fuente de una noticia en su programa. “No sé a quién te referís, pero en lo personal jamás no mencioné a alguien que haya conseguido una primicia, así que entiendo que estás generalizando”, lo acusó. “Y hablando de vos y tu programa, mil veces los mencioné y lo seguiré haciendo (como corresponde) al poner un tema al aire”, remarcó el conductor de Nosotros a la mañana.

El cruce entre Ángel de Brito y el Pollo Álvarez por la supuesta primicia del embarazo de Cande Ruggeri (Foto: Twitter)

“Vos sí. Otros se hacen bien los bol...”, le contestó De Brito jugando al enigmático. Álvarez, no obstante, siguió con su explicación. “Y tema hoy, Cande, te contaron mal”, aseguró y continuó: “Solo le hicimos una nota a Cande Reggeri hablando de su embarazo (que al igual que vos, lo sé hace bastante tiempo), no veo nada de raro”. Con algo de ironía, cerró la conversación mandándole un abrazo.

En su reclamo, el conductor de LAM hacía referencia a la entrevista que dio Cande el viernes pasado en su programa, para confirmar su embarazo luego de que su padre, el exfutbolista Oscar Ruggeri, anunciara antes de tiempo que sería abuelo.

Cande Ruggeri confirmó su embarazo y realizó un descargo contra su papá por contarlo antes de tiempo

“Quería contarlo ya, pero siempre dicen que hay que esperar a los tres meses, a la eco más importante de todas. Estaba esperando a eso. Pero me hice los estudios y al otro día se filtró”, explicó. “No lo sabía ni mi mamá y ya se había filtrado”, manifestó, tan sorprendida como indignada. En cuanto a su papá, expresó: “Me llamó 20 veces y no lo atendí ni una vez”.