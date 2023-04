Beto Casella recordó su relación con Marixa Balli y explicó por qué se separaron

escuchar

Después de que Marixa Balli contara a conocer que salió con él durante un tiempo, Beto Casella dio su mirada sobre esta relación retro. El conductor aseguró que sintió amor por la bailarina y que creyó que el vínculo terminó por razones externas. Sobre este último punto, profundizó en que no fue bien recibido por la familia de su entonces pareja.

El tema lo comenzó Balli, cuando reveló en LAM (América TV) que estuvo en pareja con el conductor -durante muy poco tiempo- mientras era bailarina del Colón. A pesar de que no entró demasiado en detalles, tuvo palabras de elogio con él.

Luego de esas declaraciones por parte de la panelista, un móvil del programa de Ángel de Brito fue a buscar al conductor de Bendita (El Nueve) y le consultó por el tema. Lejos de querer esquivarlo, Casella no tuvo problemas en recordar el vínculo y sincerarse sobre lo que sintió.

Beto Casella recordó la relación que tuvo con Marixa Balli

“Lo menciono solo porque lo habló ella, si no yo no diría nada”, aclaró en el comienzo de la entrevista. A continuación, arrancó con su relato y remarcó que tenía sentimientos por Balli: “No fue una cosa puramente sexual como alguien podría imaginarse”. En esa misma línea, recordó que se ponía nervioso si la bailarina tardaba en contestarle.

Con respecto al fin de la relación, no tuvo dudas en describir lo que pensó en aquel entonces. “Creo que lo terminó ella. Me parece que había mucha presión de la familia”, indicó. Sobre este punto, profundizó en que su origen lo hacía no ser bien recibido en el ámbito familiar de la panelista de LAM: “Ella era una bailarina clásica del Colón. Yo era de Haedo y con el pelo por acá (se señaló el hombro)”. “Ellos querían ir a verla bailar al Colón. Así que yo muy bien no le caía a la familia”, agregó.

Al ser consultado, mencionó que hubo dos encuentros con los familiares de Marixa. “Dos veces me vieron, tampoco es que iba a comer los domingos. Pero con las dos veces que me vieron les alcanzó: ‘No nos gusta ese muchacho de Haedo para vos’”, rememoró. La primera vez que se juntaron la definió como “de amabilidad”, mientras que en la segunda ocasión notó la hostilidad y calificó que el trato como “seco”.

Marixa Balli salió con Beto Casella cuando era bailarina del Colón Instagram

Además de admitir que “le escribía cartitas” de amor, Beto Casella también recordó cómo fue el día que se conocieron. Ella llegó a un boliche del que él era “habitué” y aplicó su táctica para llamarle la atención: se acercó a donde estaba, le regaló un trago y se fue. “Marixa se hizo esperar”, rememoró. Por otro lado, se sinceró sobre lo que creyó del vínculo: “Era mucho para mí”.

Al final de la nota, aseguró que hay buena onda entre ambos cada vez que se cruzan y afirmó que tiene los mejores recuerdos del vínculo. Sobre la actualidad, solo tuvo elogios con la panelista: “Es la misma chiquilina que yo amé de chico”.

Por último y para cerrar el diálogo, el conductor miró a cámara y le envió un mensaje a Balli: “Te mando ese beso eterno que nos prometimos para siempre y sabés que para lo que necesites siempre estoy”.

