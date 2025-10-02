Ángel de Brito sorprendió al revelar cuál fue su primer trabajo

Ángel de Brito es uno de los rostros más conocidos en lo que respecta al periodismo de espectáculo; sin embargo, antes de llegar a conducir su propio programa, el periodista tuvo que hacer su camino de a poco e incluso realizó un trabajo totalmente distinto al rubro que lo llevó al éxito.

Angel de Brito realizó un trabajo totalmente distinto al rubro que lo llevó al éxito. Gentileza JECAN WeCan

Todo comenzó cuando inició un juego de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 3.7 millones de seguidores. “¿Cuál fue tu primer trabajo?“, quiso saber un usuario, a lo que él, con cierta picardía, respondió: “Profesor particular. Por eso mi paciencia”.

Ángel de Brito fue profesor de inglés (Foto: Captura Instagram/@angeldebritooki)

Sin embargo, esta faceta docente no es del todo una novedad. El comunicador ya había compartido detalles sobre su formación en 2021, cuando, en LAM (América TV), se defendió con humor: “No soy traductor, sí profesor”. Además, destacó la dificultad de sus estudios: “La carrera de traductorado es mucho más compleja. Estudié, aunque no se note, estudié”.

La ratificación llegó después, cuando una de sus exalumnas compartió desde sus historias de Instagram su diploma viejo y deteriorado, con el papel gastado por el paso del tiempo, pero con la prueba de que lo que decía de Brito era cierto. En el apartado donde firma el profesor, se leyó el nombre del periodista de 49 años.

“¿A quién más le aprobó un examen Ángel de Brito @angeldebritooki? El profe más facha en Lomas de Zamora allá por los 90 y pico, con sus bucles al estilo Ricky Martin“, sostuvo la mujer.

Ángel de Brito mostró la prueba sobre su pasado laboral (Foto: Captura Instagram/@angeldebritooki)

Pese a sus inicios en la educación, la pasión de de Brito por los medios fue siempre evidente. Según detalló en una entrevista, su metodología de trabajo se basa en la precisión del dato: “Si voy a contar algo, un embarazo, una pelea, o que alguien que se va de un canal, quiero hacerlo con el dato concreto”. Esta seriedad a la hora de informar es lo que, según él, lo posicionó como el “referente del espectáculo”, la base dinámica de preguntas y respuestas.

Pese a que se desconoce su formación académica, Ángel se desempeña como periodista desde 1999, en medios gráficos, audiovisuales y emisoras radiales.